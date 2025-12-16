x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Trump amplió la prohibición de entrada a EE. UU. a ciudadanos de más países

La Casa Blanca aseguró que el líder republicano que lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración y que actúa “para proteger la seguridad de Estados Unidos”.

  • Donald Trump impuso nuevas restricciones a ciudadanos de varios países que entren a Estados Unidos. FOTO: Xinhua
    Donald Trump impuso nuevas restricciones a ciudadanos de varios países que entren a Estados Unidos. FOTO: Xinhua
Europa Press
16 de diciembre de 2025
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amplió este martes la prohibición de entrada al país norteamericano de ciudadanos de varios países de África y Oriente Próximo, incluidas las personas que tengan documentos de viaje emitidos por la Autoridad Palestina.

Durante la jornada, la Casa Blanca decidió restringir y limitar completamente la entrada de ciudadanos de Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur, Siria y Palestina. También impuso restricciones totales a Laos y Sierra Leona, que hasta ahora solamente contaban con “restricciones parciales”.

Además, incluyó en el listado de “restricciones parciales” a otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malaui, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue.

Lea también: “¡Venezuela está totalmente bloqueada!”: Trump ordenó bloqueo total a buques petroleros sancionados

Washington defendió que “varios grupos terroristas sancionados por Estados Unidos operan activamente en Cisjordania y la Franja de Gaza”, y, en el marco del “escaso o nulo control que ejerce la Autoridad Palestina sobre estas zonas”, sus documentos de viaje “no pueden ser debidamente investigados ni aprobados”.

En cuanto a Siria, apuntó a que el país “está saliendo de un prolongado periodo de inestabilidad civil y conflictos internos”, pero que, aunque las nuevas autoridades están “trabajando para abordar sus desafíos de seguridad”, todavía “carece de una autoridad central adecuada” para la emisión de pasaportes y para el control de ellos.

En cuanto a Burkina Faso, Níger, Sudán del Sur, Laos y Sierra Leona, la Casa Blanca ha citado como argumento que han registrado una tasa de permanencia excedida de visados. También indicó que la mayoría de ellos se han negado a aceptar la acogida de sus ciudadanos sujetos a deportación. La inclusión de Malí se debe a que “las organizaciones terroristas operan libremente en ciertas zonas” del país africano.

A principios de junio, Trump prohibió la entrada al país a una docena de países, incluyendo Afganistán, Haití, Libia, Somalia o Sudán, después de que se diera a conocer que el hombre acusado del ataque incendiario contra un grupo de manifestantes proisraelíes en la localidad de Boulder (Colorado) disponía de un visado de turista que caducó en febrero de 2023.

Siga leyendo: Kast, presidente electo de Chile, le respondió a Maduro advertencia sobre migrantes venezolanos: “Es un narcodictador”

Temas recomendados

Conflicto Judío - Palestino
Inmigración ilegal
Migraciones
Política
Inmigrantes
Partido Republicano
Geopolítica
Deportación
Extranjeros
Viajes
Ciudadanía
Palestina
Siria
Sudán
Estados Unidos
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida