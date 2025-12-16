El Junior de Alfredo Arias se quedó con el título de la Liga y dejó a Nacional sin Libertadores para 2026

Parecía que le iba a dar un infarto. Cada vez que Junior llegaba al arco del Tolima en la final de vuelta de la Liga, pero no consolidaba el ataque con un gol, el entrenador uruguayo Alfredo Arias brincaba como loco, con desespero, para reclamarle a sus dirigidos por desechar la oportunidad de asegurar el título.
Ocurrió durante los primeros 17 minutos del partidos disputado en Ibagué. Junior soportó, con una mezcla entre orden defensivo y algo de “suerte”, la arremetida despiadada del ataque tolimense en los primeros instantes del encuentro. Los pijaos, dirigidos por Lucas González, salieron con la intención de anotar lo más rápido posible para intentar remontar el 0-3 en contra con el que llegaron de la ida en Barranquilla.