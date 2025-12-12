x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

El presunto asesino de Charlie Kirk compareció en persona por primera vez en un tribunal de EE. UU.: se enfrenta a la pena de muerte

El hombre es acusado por la justicia estadounidense de siete cargos, incluyendo el de homicidio agravado. Permanece en una cárcel del condado de Utah sin derecho a fianza.

  • Tyler Robinson, el señalado asesino del activista conservador, Charlie Kirk, en Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA
    Tyler Robinson, el señalado asesino del activista conservador, Charlie Kirk, en Estados Unidos. FOTO: CORTESÍA
Agencia AFP
hace 9 horas
bookmark

El hombre acusado de matar al activista político de derecha Charlie Kirk compareció en persona por primera vez el jueves ante un tribunal de Estados Unidos.

Tyler Robinson se mostró tranquilo mientras los abogados discutían cuestiones de procedimiento en torno a lo que se espera sea uno de los juicios más seguidos por los estadounidenses.

El joven, de 22 años, llevaba una camisa clara y corbata en el tribunal de Utah. En una audiencia anterior, el juez dictaminó que Robinson no tenía que presentarse ante el tribunal con el uniforme penitenciario.

Le puede interesar: Video evidencia el brutal crimen contra una refugiada ucraniana en un tren de Charlotte, Estados Unidos

El asesinato de Kirk, a quien le dispararon en el campus de una universidad de Utah, desató una ola de indignación entre los conservadores y amenazas de una ofensiva contra la “izquierda radical” por parte del presidente Donald Trump.

Tras una intensa búsqueda de las autoridades, Robinson fue arrestado al día siguiente del asesinato del 10 de septiembre, cuando su familia lo persuadió de entregarse porque lo habían reconocido en fotografías difundidas por los investigadores.

El acusado se enfrenta a la pena de muerte si es declarado culpable del asesinato.

Las autoridades dicen que Robinson disparó a Kirk desde la azotea de un edificio al otro lado del campus de la Universidad del Valle de Utah por las opiniones que emitía el influyente activista.

Las autoridades han citado mensajes de texto que intercambiaron Robinson y su compañero de piso, a quien describieron como “un varón biológico que estaba en proceso de transición de género”.

En la conversación, su compañero, que no fue identificado, le preguntó a Robinson por qué había matado a Kirk. “Ya estaba harto de su odio”, habría escrito Robinson. “Hay odios con los que no se puede negociar”.

Kirk, padre de dos hijos, utilizó sus audiencias en TikTok, Instagram y YouTube para generar apoyo a sus argumentos conservadores, que incluían una fuerte crítica al movimiento por los derechos de las personas transgénero.

Relacionado: Video | “El llanto de esta viuda resonará como un grito de guerra”, el conmovedor, pero duro mensaje de la esposa de Charlie Kirk

Temas recomendados

Internacional
Política
Homicidio
Estados Unidos
Donald Trump
Charlie Kirk
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida