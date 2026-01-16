Liberaron en Venezuela a presos extranjeros de siete nacionalidades

Las autoridades de República Checa confirmaron este viernes la puesta en libertad de Jan Darmovzal, ciudadano nacional que permanecía preso en Venezuela, al tiempo que informaron que fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumanía, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos.

En rueda de prensa en Praga, el primer ministro checo, Andrej Babis, y el ministro de Exteriores, Petr Macinka, informaron la liberación de Darmovzal “tras varias semanas de intensas negociaciones” y explicaron que un avión checo fue movilizado para repatriarle.

“Fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumanía, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos”, indicaron el titular de Exteriores checo. Las autoridades venezolanas detuvieron a Darmovzal en septiembre de 2024, alegando que planeaba participar en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y derrocar al Gobierno.