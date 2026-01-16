x

Liberaron en Venezuela a presos extranjeros de siete nacionalidades

No se ha revelado la identidad de todas las personas liberadas, aunque una de ellas fue Jan Darmovzal, de República Checa.

  • En Venezuela liberaron a varios presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. FOTO: AFP
    En Venezuela liberaron a varios presos políticos tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. FOTO: AFP
Europa Press
hace 4 horas
bookmark

Las autoridades de República Checa confirmaron este viernes la puesta en libertad de Jan Darmovzal, ciudadano nacional que permanecía preso en Venezuela, al tiempo que informaron que fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumanía, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos.

En rueda de prensa en Praga, el primer ministro checo, Andrej Babis, y el ministro de Exteriores, Petr Macinka, informaron la liberación de Darmovzal “tras varias semanas de intensas negociaciones” y explicaron que un avión checo fue movilizado para repatriarle.

Lea también: Trump elogia a Machado, pero descarta que asuma el poder

“Fue liberado junto con un grupo de prisioneros de Irlanda, Rumanía, Alemania, Albania, Ucrania y Países Bajos”, indicaron el titular de Exteriores checo. Las autoridades venezolanas detuvieron a Darmovzal en septiembre de 2024, alegando que planeaba participar en un complot para asesinar al presidente Nicolás Maduro y derrocar al Gobierno.

Por su parte, el ministro de Exteriores alemán, Johann Wadephul, ha expresado alivio en redes sociales por la liberación de tres ciudadanos alemanes, si bien no ha dado detalles sobre sus identidades ni sobre los motivos exactos de sus detenciones. “Este es un paso en la dirección correcta y un gesto hacia unas relaciones más constructivas”, expresaron.

Entérese: María Corina Machado tras su reunión en la Casa Blanca: “contamos con Trump para la libertad de Venezuela”

El Ejecutivo de Delcy Rodríguez informó de la puesta en libertad de 116 presos que permanecían detenidos en cárceles venezolanas, unas cifras que las organizaciones civiles reducen ostensiblemente.

Siga leyendo: Video | Estados Unidos incautó en el Caribe el sexto buque petrolero

En el caso de la Plataforma Unitaria Democrática, vinculada a la opositora María Corina Machado, contabilizan 76 “presos políticos” liberados, mientras que el último balance de Foro Penal eleva a 84 las excarcelaciones desde la pasada semana.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién es Jan Darmovzal y por qué estaba preso en Venezuela?
Es un ciudadano checo detenido en septiembre de 2024 acusado de planear un complot contra Nicolás Maduro. Su detención fue considerada injusta por autoridades internacionales.
¿Cuántos presos extranjeros fueron liberados en Venezuela?
Fueron liberados al menos presos de siete nacionalidades, entre ellos checos, alemanes, irlandeses, rumanos, albaneses, ucranianos y holandeses.
¿Cuál es la diferencia entre cifras oficiales y ONG sobre presos políticos liberados?
El Gobierno reporta 116 liberaciones, mientras que ONG como Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática cuentan entre 76 y 84, principalmente considerados presos políticos.

