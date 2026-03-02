“Sentimos miedo y terror”: gremios en Antioquia tras plan de atentado terrorista en Hidroituango

El frustrado ataque terrorista que, según información de los equipos de seguridad, se iba a perpetrar contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, desató una ola de reacciones entre los gremios del departamento, que expresaron su solidaridad con los mandatarios y alertaron sobre el deterioro de la seguridad en la región.
La amenaza, que habría sido detectada en la antesala de una rueda de prensa programada en el proyecto Hidroituango, incluyó reportes de sobrevuelos de drones no autorizados de gran tamaño que, según recomendaciones del Ejército, pondrían en riesgo la vida de los asistentes. En el evento participarían cerca de 100 periodistas y se revisarían los avances del 95% de la obra y la instalación de cuatro turbinas.