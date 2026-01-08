x

¿Por qué un avión oficial cubano abortó aterrizaje en Venezuela?

La aeronave ya habría realizado otro vuelo con destino a Venezuela, aunque en esa ocasión tenía el transpondedor apagado. Algunos medios sostienen que Cuba estaría llevando a cabo “evacuaciones encubiertas” de sus médicos en Venezuela.

  Una aeronave de la aerolínea oficial Cubana de Aviación abortó su aterrizaje en Venezuela: ¿por qué? FOTO: Wikimedia Commons
    Una aeronave de la aerolínea oficial Cubana de Aviación abortó su aterrizaje en Venezuela: ¿por qué? FOTO: Wikimedia Commons
Sandra Segovia Marín
Sandra Segovia Marín

Digital - Alcance

08 de enero de 2026
bookmark

En medio de las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores —quienes ya comparecieron ante la justicia de Nueva York—, un avión cubano generó sospechas este 8 de enero debido a un vuelo inusual con destino al país suramericano.

De acuerdo con la plataforma FlightRadar24, se trata de un Ilyushin Il-96-300 con matrícula CU-T1250, perteneciente a la aerolínea oficial Cubana de Aviación, que tras aproximarse al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Caracas) abortó el aterrizaje.

FOTO: <i>FlightRadar24</i>
FOTO: FlightRadar24

La aeronave habría realizado varios giros, al parecer mientras esperaba autorización de la torre de control para su ingreso a pista, pero después de unos minutos abortó la misión y regresó a Cuba.

Lea también: El misterio que rodea la muerte de los 32 cubanos que protegían a Maduro en operación de EE. UU.

Hasta el momento no hay un comunicado oficial que explique este movimiento de la aeronave. Sin embargo, medios como CubitaNow señalaron que se trataba de un avión cuatrimotor que el lunes pasado ya habría realizado otro vuelo desde el Aeropuerto Internacional José Martí (La Habana) con destino a Venezuela a fin de repatriar los cuerpos de los 32 ciudadanos que murieron durante la intervención militar de Estados Unidos el pasado 3 de enero. El despegue estaba previsto para las 2:00 p. m. (hora de Cuba)... pero esa misión tampoco se concretó.

Una fuente anónima dijo al medio 14ymedio que ese lunes la aeronave iba “llena de militares y se supone que se van a quedar allá (en Venezuela)” en medio de una operación realizada con total discreción, ya que no intervino el personal habitual del aeropuerto, sino únicamente militares. Por esa razón, la matrícula no aparecía en las plataformas públicas de rastreo en ese momento; es decir, se trataba de un “avión fantasma” porque el transpondedor estaba apagado.

El Ministerio de Salud Pública de Cuba informó este 8 de enero que se retomarían vuelos con el fin de permitir el regreso a la isla de los trabajadores sanitarios que prestaban servicios en Venezuela, tras “resolverse las afectaciones logísticas causadas por el cierre del espacio aéreo venezolano” y la suspensión de vuelos comerciales.

No obstante, el Diario de Cuba señaló que esta información oficial podría estar presentada como supuestas “vacaciones” o retorno de rutina para los médicos cubanos en Venezuela, además de advertir que esta interpretación debe evaluarse en el contexto de la situación de seguridad en Venezuela tras recientes eventos militares y la presión geopolítica ejercida por Estados Unidos. En pocas palabras, Cuba estaría haciendo una posible “evacuación encubierta” de sus médicos que prestan sus servicios en el país suramericano.

¿Quiénes eran los 32 cubanos que protegían a Maduro?

Uniformados muertos adscritos al Ministerio del Interior de Cuba que representaban la cúpula de inteligencia y seguridad estratégica en la misión:

1. Coronel Humberto Alfonso Roca Sánchez (67 años).

2. Mayor Rodney Izquierdo Valdés (51 años).

3. Capitán Yoel Pérez Tabares.

4. Coronel Lázaro Evangelio Rodríguez Rodríguez (62 años).

5. Mayor Ismael Terrero Ge (47 años).

6. Capitán Addriel Adrián Socarrás Tamayo.

7. Teniente coronel Orlando Osoria López (49 años).

8. Mayor Hernán González Perera (43 años).

9. Primer teniente Yorlenis Revé Cuza.

10. Primer teniente Alejandro Rodríguez Royo.

11. Mayor Rubiel Díaz Cabrera (53 años).

12. Capitán Bismar Mora Aponte (50 años).

Uniformados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)

13. Primer teniente Yandrys González Vega (45 años).

14. Primer teniente Yunior Estévez Samón (32 años).

15. Primer suboficial Giorki Verdecia García (30 años).

16. Suboficial mayor Suriel Godales Alarcón (42 años).

17. Soldado (r) Adelkis Ayala Almenares (45 años).

18. Soldado (r) Alexander Noda Gutierrez (48 años).

19. Soldado (r) Rafael Enrique Moreno Font.

20. Soldado (r) Ervis Martínez Herrera (52 años).

21. Soldado (r) Luis Alberto Hidalgo Canals.

22. Soldado (r) Juan Carlos Guerrero Cisneros (55 años).

23. Soldado (r) Luis Manuel Jardines Castro.

24. Soldado (r) Juan David Vargas Vaillant (54 años).

25. Soldado (r) Sandy Amita López.

26. Capitán Adrián Pérez Beades (34 años).

27. Primer teniente Yordanys Marlonis Núñez (43 años).

28. Teniente Yoandys Rojas Pérez (46 años).

29. Primer teniente Erdwin Rosabal Ávalos (35 años).

30. Teniente Yasmani Domínguez Cardero (32 años).

31. Primer teniente Daniel Torralba Díaz (34 años).

32. Teniente Fernando Antonio Báez Hidalgo (26 años).

Siga leyendo: Cuba confirma la muerte de 32 soldados en operación de EE. UU. a Venezuela

