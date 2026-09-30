Piloto habría apuñalado a su compañero: avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita; se investiga posible intento de terrorismo

Un avión de FlyDubai con destino Tel Aviv tuvo que aterrizar este miércoles en Arabia Saudita a causa de un “incidente” durante el vuelo, que, según versiones de prensa, se trató de un altercado entre los pilotos. El vuelo FZ 1073, programado de Dubái al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, “tuvo un incidente en vuelo. El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos”, dijo el portavoz en un comunicado. “Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades competentes”, añadió la compañía aérea. Israel dijo poco después que estaba organizando el regreso seguro de los pasajeros israelíes desde Arabia Saudita. Le puede interesar: Video | Polémica celebración de jugador israelí terminó en expulsión; ¿hizo un gesto de disparo o de billar?

“El incidente está bajo control, y se están tomando todo tipo de medidas en este momento para garantizar el regreso seguro a Israel de los pasajeros israelíes”, indicó en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamin Netanyahu. Lea también: Avión de la Policía se salió de la pista tras aterrizar en Popayán; esto es lo que sabe del incidente La madre de una pasajera le dijo a la agencia AFP que uno de los pilotos intentó “matar al otro con un cuchillo”. “Mi hija me llamó (...) y dijo que se encontraba en Arabia Saudita. Dijo que un piloto intentó matar al otro piloto con un cuchillo”, declaró Yasmine Abecassis, mientras esperaba el regreso de su hija Miriam Shira Ohayon al aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv.

La joven se dirigía a Israel para asistir a una ceremonia en honor de su hermano, muerto el 7 de octubre de 2023 en la ofensiva del movimiento islamista palestino Hamás. Alertados por los gritos, los pasajeros entraron en la cabina “y redujeron al tipo”, añadió Abecassis, quien precisó, a partir de la conversación con su hija, que había “mucha sangre” y que los pasajeros estaban “muy angustiados porque creyeron que iban a morir”. Entérese: Video | Ataques de pánico, gritos, lágrimas y rezos: avión no logró aterrizar en el aeropuerto de Pasto Medios internacionales, que citaron fuentes anónimas, informaron que algunos pasajeros intervinieron para separar a los pilotos durante su altercado. También difundieron una fotografía en la que uno de ellos aparecía con la camiseta cubierta de sangre.

Según el ministro de Seguridad Nacional israelí, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, el aterrizaje de emergencia se produjo a causa de un “terrorista” que “quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”. El Canal 12 de Israel afirmó que las autoridades investigan una posible tentativa de suicidio de uno de los pilotos, que habría intentado estrellar el avión, algo que el otro piloto habría logrado impedir. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Avión de Flydubai cayó 14.000 pies en 29 segundos mientras un “terrorista” habría intentado estrellarlo, dice Israel Bloque de preguntas y respuestas