Piloto habría apuñalado a su compañero: avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita; se investiga posible intento de terrorismo

Un avión de FlyDubai con destino Tel Aviv tuvo que aterrizar este miércoles en Arabia Saudita a causa de un “incidente” durante el vuelo, que, según versiones de prensa, se trató de un altercado entre los pilotos.
El vuelo FZ 1073, programado de Dubái al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, “tuvo un incidente en vuelo. El aparato aterrizó sin problemas en el aeropuerto de Tabuk (TUU) y todos los pasajeros están sanos y salvos”, dijo el portavoz en un comunicado.
“Nuestros equipos están trabajando estrechamente con las autoridades competentes”, añadió la compañía aérea. Israel dijo poco después que estaba organizando el regreso seguro de los pasajeros israelíes desde Arabia Saudita.
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