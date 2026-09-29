“Desde chiquita decía: ‘Yo voy a ser un ángel’”: Paloma Echavarría, la paisa en Angels Among Us

Para hablar de la belleza, la modelo antioqueña Paloma Echavarría emplea la palabra “aura”, precisamente la que usó Walter Benjamín para hablar del carácter único de las obras de arte. La belleza está en la singularidad, en el ser que no se repite, en la pintura que inventa una mirada, en la música que vibra con notas del alma.
Paloma es la única colombiana que participa en Angels Among Us, la producción audiovisual de Victoria’s Secret que busca nuevas modelos para la marca. En conversación con El Colombiano, habló sobre sus comienzos en el modelaje, su relación con Medellín, la experiencia de participar en el casting y compartir con Gigi Hadid, además de sus expectativas frente a las oportunidades internacionales que se puedan abrir para su carrera.
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