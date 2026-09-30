El hostil recibimiento que tuvo Juan Guillermo Cuadrado en su regreso al Atanasio: “La gente no lo entiende, pero toqué la puerta en DIM”

Como era de esperarse, luego de regresar a Colombia para jugar en Millonarios y no en Independiente Medellín, equipo en el que dio a conocer su calidad futbolística para dar luego el salto al balompié internacional, Juan Guillermo Cuadrado tuvo el martes en la noche un recibimiento hostil en el estadio Atanasio Girardot. El carrilero, de 38 años, fue titular con Millonarios en el empate 2-2 ante el DIM, en juego correspondiente a la fecha 4 de la Liga BetPlay 2-2026, que estaba aplazada. Después de 18 años en el fútbol internacional, Cuadrado volvió a actuar en el estadio en el que salió como ídolo, pero esta vez fue abucheado por un sector de la tribuna. Incluso, en las graderías apareció una pancarta con el siguiente mensaje: “Hoy nos visita Judas, el traidor”. Ante esto y frente a las preguntas de los periodistas que lo abordaron después del compromiso, Juan Guillermo se mostró tranquilo y aseguró que este tipo de situaciones hacen parte del fútbol. El jugador, quien estuvo 59 minutos en el campo, indicó que lleva al DIM en el corazón y reiteró que antes de fichar por el cuadro bogotano tocó las puertas del elenco Rojo de Antioquia.

“La verdad estoy agradecido con Dios porque cuando venía en el bus hacia el estadio había emociones encontradas porque de acá fue que salí”, empezó diciendo Cuadrado, quien también agradeció su paso por el DIM y recordó a “la gran hinchada Poderosa”. “A veces son cosas del fútbol que pasan y, pues bueno, Dios me abrió las puertas en Millonarios. A veces la gente no lo entiende, pero tuve obviamente la oportunidad de tocar la puerta acá (en Medellín) y nunca se dio como esa propuesta y después se presentó lo de Millonarios. Mi familia y yo estamos muy felices y esperemos que nos vaya muy bien”, continuó el deportista, quien venía de jugar en el Pisa de Italia, país en el que dejó huella con títulos con Juventus e Inter de Milán. Lea: Jackson fue presentado, Cuadrado volvió y DIM y Millonarios empataron 2-2. Vea las anotaciones Frente a la pregunta de si en algún momento regresaría al DIM, el nacido en Necoclí indicó: “Decía que tenía sentimientos encontrados porque después de estar tanto tiempo en Europa y de nuevo ir hacia el estadio (Atanasio Girardot), te llena de satisfacción. Ahora estoy contento con mi elección de estar en Millonarios y esperemos, con la ayuda de Dios, qué pueda pasar en un futuro”. Entre tanto, en rueda de prensa, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, también se refirió al recibimiento que tuvo Cuadrado en la capital paisa.

“Me gustó el debut de Juan Guillermo y tengo que decirlo: triste con el recibimiento a una figura de esas. Eso le duele a uno, pero esto es fútbol y él es una persona de mucha categoría y experiencia. Seguramente lo asimiló bien, pero a estas grandes figuras deberíamos recibirlas con los brazos abiertos, con generosidad, alegría y satisfacción”, comentó Gamero. Millonarios, con Juan Guillermo Cuadrado entre sus líderes, se alista ahora para enfrentar este sábado, a las 6:10 p.m., a Barranquilla en los octavos de final de la Copa Colombia. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas