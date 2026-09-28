“Queen Michelle”, hija de alias Fito: su vida de lujos como cantante y tiktoker antes de ser capturada por lavado de activos

Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, conocida en redes sociales y en la música popular como Queen Michelle, es hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, señalado como principal cabecilla de “Los Choneros”, una organización criminal de origen ecuatoriano.
A sus 23 años, a Michelle se le asocia una comunidad con más de 65 millones de seguidores en TikTok, plataforma en la que publicaría videos cantando, bailando y participando en tendencias. También tiene contenido musical en YouTube, donde ha publicado covers de música popular y algunas canciones propias.
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Su nombre, sin embargo, aparece en investigaciones judiciales relacionadas con su padre. La justicia ecuatoriana la vincula al proceso conocido como “Blanqueo Fito”, que investiga movimientos financieros y operaciones de lavado de activos que superarían los 25,8 millones de dólares.