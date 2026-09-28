“Queen Michelle”, hija de alias Fito: su vida de lujos como cantante y tiktoker antes de ser capturada por lavado de activos

Michelle Jamileth Macías Peñarrieta, conocida en redes sociales y en la música popular como Queen Michelle, es hija de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, señalado como principal cabecilla de “Los Choneros”, una organización criminal de origen ecuatoriano. A sus 23 años, a Michelle se le asocia una comunidad con más de 65 millones de seguidores en TikTok, plataforma en la que publicaría videos cantando, bailando y participando en tendencias. También tiene contenido musical en YouTube, donde ha publicado covers de música popular y algunas canciones propias. Entérese: Capturaron en Santander a la esposa y la hija de alias Fito, buscadas por la Interpol Su nombre, sin embargo, aparece en investigaciones judiciales relacionadas con su padre. La justicia ecuatoriana la vincula al proceso conocido como “Blanqueo Fito”, que investiga movimientos financieros y operaciones de lavado de activos que superarían los 25,8 millones de dólares.

La música de Queen Michelle y sus publicaciones en redes

Michelle Macías llevó a las redes sociales su faceta como cantante bajo el nombre de Queen Michelle. Publicaba videos de baile y canto y también difundía producciones musicales relacionadas con su padre, alias Fito. En 2023 participó en El Corrido del León, una canción dedicada a su padre, en la que aparece como parte de la producción audiovisual. Lea más: Alias Fito se declaró “no culpable” en EE. UU. y analizará negociar su pena: así fue la primera audiencia del capo ecuatoriano

Ese mismo año lanzó F La Leyenda, un corrido tumbado en cuyo video aparece en una finca, rodeada de caballos y vehículos de alta gama. La canción hace referencia a un personaje identificado con la letra “A”, en alusión a Adolfo Macías.

En otras publicaciones asociadas a sus cuentas aparecen fajos de billetes, vehículos y artículos de lujo. Uno de los videos que volvió a circular después de su captura muestra una cantidad de dinero en efectivo.

Michelle Macías también fue víctima de un secuestro

De acuerdo con el Diario Expreso de Ecuador, Antes de su captura en Colombia, Michelle fue víctima de un secuestro en Ecuador. El 17 de noviembre de 2021, cuando tenía 19 años, fue retenida en Manta, provincia de Manabí junto con otra joven al salir de un centro de cosmetología. La familia acudió a las autoridades y se inició la búsqueda. Cuatro días después, el 21 de noviembre, Michelle fue liberada por la entonces Unidad Antisecuestro y Extorsión, UNASE. Puede leer: Capo ecuatoriano llevaba un mes pagando Airbnb en Bogotá con documentos falsos; ya está en cárcel de su país El secuestro hizo que su nombre apareciera en medios ecuatorianos por su parentesco con alias Fito, quien para entonces ya era identificado como uno de los líderes de Los Choneros.

¿Por qué investigan a Michelle Jamileth Macías Peñarrieta?

Michelle es investigada en Ecuador dentro del caso “Blanqueo Fito”, un proceso que analiza movimientos de dinero, adquisición de bienes y empresas que, según la investigación, habrían servido para justificar recursos de origen ilícito. En marzo de 2026, un juez llamó a juicio a 17 personas dentro de este proceso. Las autoridades también cuestionaron la existencia de al menos cuatro empresas que presuntamente habrían sido utilizadas para dar apariencia legal a movimientos de dinero. El proceso contempla operaciones que superarían los 25,8 millones de dólares.

La captura de Michelle, la hija de alias Fito, en Santander

El 27 de septiembre de 2026, Michelle y su madre, Inda Mariela Peñarrieta Tuárez, fueron capturadas en Sabana de Torres, Santander. Las dos son requeridas por la justicia ecuatoriana y están señaladas dentro de las investigaciones relacionadas con “Fito”.