Cinco periodistas internacionales asesinados en Gaza por bombardeo israelí; ¿no quedará nadie para mostrar el horror?

La cadena de telivisión catarí Al Jazeera reportó que dos corresponsales y tres camarógrafos del medio resultaron muertos tras un bombardeo israelí sobre su carpa en Ciudad de Gaza el domingo, citando como fuente al director de un hospital local. Entérese: Israel aprueba plan para ocupar Gaza y la ONU advierte sobre una posible catástrofe humanitaria “El periodista de Al Jazeera Anas al Sharif fue asesinado junto con tres colegas en lo que parece ser un ataque israelí dirigido, dijo el director de el hospital Al Shifa en Ciudad de Gaza”, reportó la cadena con sede en Catar. Se trata del más reciente ataque contra periodistas en los 22 meses de guerra en la Franja de Gaza, con alrededor de 200 trabajadores de la prensa muertos en el conflicto, según organizaciones civiles. El comunicador, de 28 años, “murió el domingo luego de que fuera impactada una tienda para periodistas al exterior de la entrada principal del hospital. El conocido corresponsal de Al Jazeera en árabe informó extensamente desde el norte de Gaza”, añade el reporte.

Con sus reportes diarios, Al Sharif era uno de los corresponsales más reconocidos del canal que cubría la guerra en Gaza. El ejército israelí confirmó que había dirigido un ataque contra los periodistas y afirmó que Al Sharif de Al Jazeera era un “terrorista” que “se hacía pasar por periodista”. “Hace poco, en Ciudad de Gaza, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron al terrorista Anas al Sharif, quien se hacía pasar por periodista para la cadena Al Jazeera”, afirmó el ejército israelí en Telegram. Siga leyendo: 700.000 niñas y mujeres palestinas no pueden menstruar dignamente en Gaza “Anas al Sharif sirvió como el jefe de una célula terrorista de la organización terrorista Hamás y era responsable de promover ataques con cohetes contra civiles y tropas israelíes”, añadió en el mensaje.