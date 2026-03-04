Oposición denuncia falta de garantías tras asesinato de activista del Centro Democrático en Arauca

La candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, acusó al Gobierno de no ofrecer “garantías” a su partido, tras denunciar el asesinato del activista político Wilfredo Braca en Puerto Rondón, Arauca.
“Insistimos en que este Gobierno no le da garantías al Centro Democrático. No solamente instigan contra nosotros, no nos dan protección, nos niegan los esquemas de seguridad y siguen los ataques sistemáticos y el apoyo de los grupos armados a su candidato”, afirmó Valencia.
