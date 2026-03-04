x

Juez deja en libertad a escolta del secretario de la Cámara que transitaba con $145 millones en efectivo y propaganda política

La captura se dio en el municipio de Hatonuevo, en La Guajira, región de donde es oriundo el actual secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture. Esto dijo el juez.

  • La captura se dio en la tarde del 3 de marzo. FOTO: POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
Luis Alfredo Acuña, escolta de la Unidad Nacional de Protección y parte del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, recuperó la libertad luego de que las autoridades lo interceptaran en carreteras de La Guajira con $145 millones en efectivo y material publicitario de un aspirante al Senado.

En contexto: Capturan a escolta del secretario a la Cámara con $145 millones; tenía publicidad de Daniel Restrepo

El hecho se presentó en el municipio de Hatonuevo, en La Guajira, región de donde es oriundo el actual secretario de la Cámara. “El hombre pertenece a la UNP (Unidad Nacional de Protección)”, confirmó a este diario una fuente al interior de la entidad.

El dinero en efectivo estaba repartido en siete sobres identificados con nombres de municipios y un corregimiento de la región, además de números de teléfono. La captura se dio en el mismo instante del hallazgo, en la tarde del martes 3 de marzo.

Los investigadores aún analizan si los recursos estarían relacionados con posibles irregularidades en la financiación de actividades proselitistas. Por su parte, el candidato mencionado en la publicidad, Daniel Restrepo, rechazó cualquier nexo con hechos ilícitos.

“La Policía Nacional tiene orden del presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”, manifestó a su turno el presidente Gustavo Petro.

A pesar de las pesquisas y señalamientos, el juez de control de garantías que atendió el caso aseguró que la captura fue ilegal, por lo que dejó libre al funcionario. Además, ordenó que se le debe devolver el dinero que llevaba en efectivo.

Entérese: Así fue cómo se cocinó alianza entre el movimiento de Federico Gutiérrez y Abelardo de La Espriella

El abogado del escolta, Iván Cancino, aseguró en entrevista con Caracol Radio que: “Se violaron las garantías de mi cliente al capturarlo y tenerlo 33 horas casi privado de la libertad sin someterlo a un juez. Era imposible hablar de captura en flagrancia porque ni tener publicidad ni tener plata en efectivo es delito en Colombia”.

Y agregó: “No se nos olvide que quien tiene que probar la ilicitud del dinero es la autoridad, la Policía y la Fiscalía; mi cliente no tiene por qué en este momento dar ninguna explicación sobre ese dinero”.

En esa misma línea, Lacouture se pronunció ayer sobre los hechos, que calificó como “un montaje”. Augusto Rodríguez, director de la UNP, dijo que los policías marcaron los sobres con los números y nombres de municipios y luego los devolvieron al vehículo.

“Me parece irregular lo que narra el señor director de la UNP. Hacen una supuesta incautación, entran a una garita y después, no sé con qué fin, no quiero tampoco ser irrespetuoso, vuelven y, entre comillas, reconstruyen una escena para que así salgan los videos y todas las cosas en los medios de comunicación”, finalizó Cancino.

Le puede interesar: Así está el partidor en Antioquia para elecciones legislativas del 8 de marzo

