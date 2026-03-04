Juez deja en libertad a escolta del secretario de la Cámara que transitaba con $145 millones en efectivo y propaganda política

Luis Alfredo Acuña, escolta de la Unidad Nacional de Protección y parte del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, recuperó la libertad luego de que las autoridades lo interceptaran en carreteras de La Guajira con $145 millones en efectivo y material publicitario de un aspirante al Senado. En contexto: Capturan a escolta del secretario a la Cámara con $145 millones; tenía publicidad de Daniel Restrepo El hecho se presentó en el municipio de Hatonuevo, en La Guajira, región de donde es oriundo el actual secretario de la Cámara. “El hombre pertenece a la UNP (Unidad Nacional de Protección)”, confirmó a este diario una fuente al interior de la entidad. El dinero en efectivo estaba repartido en siete sobres identificados con nombres de municipios y un corregimiento de la región, además de números de teléfono. La captura se dio en el mismo instante del hallazgo, en la tarde del martes 3 de marzo.

Los investigadores aún analizan si los recursos estarían relacionados con posibles irregularidades en la financiación de actividades proselitistas. Por su parte, el candidato mencionado en la publicidad, Daniel Restrepo, rechazó cualquier nexo con hechos ilícitos. “La Policía Nacional tiene orden del presidente de la República de capturar a los compradores de votos y ponerlos a órdenes de la Fiscalía por delitos contra el sufragio. La compra de votos permite que los criminales se adueñen del Estado y de la ley en contra del pueblo”, manifestó a su turno el presidente Gustavo Petro.