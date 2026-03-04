Juez deja en libertad a escolta del secretario de la Cámara que transitaba con $145 millones en efectivo y propaganda política

Luis Alfredo Acuña, escolta de la Unidad Nacional de Protección y parte del esquema de seguridad del secretario de la Cámara de Representantes, Jaime Luis Lacouture, recuperó la libertad luego de que las autoridades lo interceptaran en carreteras de La Guajira con $145 millones en efectivo y material publicitario de un aspirante al Senado.
En contexto: Capturan a escolta del secretario a la Cámara con $145 millones; tenía publicidad de Daniel Restrepo
El hecho se presentó en el municipio de Hatonuevo, en La Guajira, región de donde es oriundo el actual secretario de la Cámara. “El hombre pertenece a la UNP (Unidad Nacional de Protección)”, confirmó a este diario una fuente al interior de la entidad.
El dinero en efectivo estaba repartido en siete sobres identificados con nombres de municipios y un corregimiento de la región, además de números de teléfono. La captura se dio en el mismo instante del hallazgo, en la tarde del martes 3 de marzo.