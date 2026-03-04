Mojtaba, el hijo de Alí Jameneí que podría asumir el poder supremo y endurecer el conflicto en Medio Oriente

La presión por parte de los Guardianes de la Revolución (Pasdarán) y el reciente bombardeo contra el edificio de la Asamblea de Expertos habrían llevado a que se designara como líder supremo de Irán a Mojtaba Jameneí, el segundo hijo del abatido Alí Jameneí.

Tal parece que la elección de este clérigo chií de 56 años se produjo de manera apresurada ante la escalada militar que comenzó este fin de semana, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Teherán tras meses de tensiones y protestas encabezadas por mujeres, comerciantes y familias iraníes en rechazo al alto costo de vida.

Se había mencionado la posibilidad de un triunvirato provisional integrado por Masoud Pezeshkian, presidente de Irán; Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del poder judicial; y Alireza Arafi, representante del estamento religioso. Ellos habrían sido escogidos para dirigir el país de forma temporal mientras llegaba un nuevo líder supremo.

No obstante, el medio Iran International informó este martes que ya se habría nombrado a Mojtaba Jameneí para asumir el control del régimen de los ayatolás y dar instrucciones a los Pasdarán sobre cómo actuar frente a “el enemigo”.

Sin embargo, los iraníes no han visto a Mojtaba desde el ataque contra su padre el sábado. Ni siquiera ha emitido un pronunciamiento oficial este 4 de marzo, durante el funeral de su padre, lo que ha llevado a algunos a sugerir que también habría sido eliminado en el bombardeo contra el edificio de la Asamblea de Expertos, integrada por 88 clérigos.