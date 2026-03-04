Cifras de empleo en enero de 2026: ¿mejora real o solo una ilusión estadística? Anif y exviceministro prenden alarmas

El mercado laboral arrancó 2026 con cifras que, en principio, mostraban una mejora frente al año anterior. Según el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en enero hubo 23.227.000 personas ocupadas, frente a 22.903.000 en el mismo mes de 2025.
La tasa de desempleo se ubicó en 10,9%, lo que representa una reducción de 0,7 puntos porcentuales frente al 11,6% registrado un año atrás. A simple vista, el dato sugiere un avance tanto por mayor ocupación como por menor desocupación.
Sin embargo, el resultado no está exento de cuestionamientos.
Le puede interesar: Tasa de desempleo bajó en enero y se ubicó en 10,9% en el país