EN VIVO | Debate de la Gran Consulta por Colombia con Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y David Luna

En el debate participan los candidatos Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y David Luna.

  • Los candidatos Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y David Luna. FOTO: EL COLOMBIANO
    Los candidatos Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y David Luna. FOTO: EL COLOMBIANO
El Colombiano
El Colombiano
hace 42 minutos
bookmark

Este miércoles 25 de febrero, desde las 7:30 p. m., y EL COLOMBIANO y Teleantioquia realizan el segundo debate de Antioquia Vota por Colombia, la gran alianza informativa de los dos medios de comunicación para conocer las propuestas de los candidatos presidenciales que se miden en las consultas del próximo 8 de marzo.

En este segundo debate, Luz María Sierra, directora de EL COLOMBIANO, y Víctor Jaime Vargas, director del sistema informativo de Teleantioquia, moderarán el debate con el primer grupo de candidatos de la Gran Consulta por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Manuel Galán y David Luna.

Este jueves, el segundo grupo de candidatos de esta consulta, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Enrique Peñalosa, Juan Davido Oviedo y Mauricio Cárdenas, también se medirán en un debate de esta alianza educativa.

Siga el minuto a minuto del debate desde el auditorio del Colegio Alemán, en Medellín:

El debate comenzó con tres de los cuatro candidatos invitados: Aníbal Gaviria, David Luna y Juan Manuel Galán. Vicky Dávila, la otra candidata invitada, aún no ha arribado al auditorio por inconvenientes logísticos.

Seguridad, vivienda, educación, salud, economía y descentralización administrativa son algunos de los temas que se abordarán en el debate de esta noche.

#AntioquiaVota
Debate
Elecciones 2026
Colombia
Antioquia
Aníbal Gaviria Correa
Juan Manuel Galán
David Luna
Vicky Dávila
Utilidad para la vida