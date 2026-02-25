x

Por agalludos: traficantes panameños le metieron tanta marihuana a la lancha, que se hundieron en Buenaventura

La Armada Nacional tuvo que rescatar a los delincuentes en aguas del Pacífico colombiano.

  • Esta fue la mercancía decomisada en la operación, cuyo peso produjo el hundimiento de la lancha. FOTO: CORTESÍA DE ARMADA.
    Esta fue la mercancía decomisada en la operación, cuyo peso produjo el hundimiento de la lancha. FOTO: CORTESÍA DE ARMADA.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 2 horas
Dos presuntos traficantes de drogas panameños fueron capturados en agua del Pacífico colombiano, cuando la lancha en la que se movilizaban naufragó con casi una tonelada de marihuana.

De acuerdo con el informe de la Armada Nacional, el accidente sucedió cerca de la costa del Valle del Cauca, en proximidades al distrito de Buenaventura.

“Gracias a información suministrada por Inteligencia Naval, que alertaba sobre la presencia de una lancha que se desplazaba de manera sospechosa en aguas del Pacífico centro, unidades a flote de la Estación de Guardacostas de Buenaventura se desplazaron hacia la zona, con el fin de realizar la inspección pertinente”, acotó la entidad.

Al llegar al sitio, la embarcación se estaba hundiendo y sus dos tripulantes en riesgo de ahogarse.

“La motonave presentaba fallas estructurales atribuibles al exceso de peso, situación que sumado a las condiciones meteomarinas adversas presentes en la zona, comprometió su estabilidad y terminó provocando su hundimiento”, añadió el reporte.

Los traficantes habían llenado el vehículo con 801 kilos de marihuana, repartidos en 34 costales, junto a 10 canecas plásticas con combustible para un viaje largo.

“Con este resultado, se evitó el ingreso de 8 millones de dólares a las finanzas de las estructuras criminales y la comercialización de 132.000 dosis de estupefacientes en las calles del mundo”, concluyó la Armada.

El tráfico de marihuana, en especial de la variedad cripa, es una de las principales rentas de los grupos criminales en el norte del departamento del Cauca.

Desde municipios como Toribío, Santander de Quilichao, Corinto, Caloto y Miranda se distribuye esta droga hacia las ciudades capitales (por tierra) y rumbo al exterior (por mar y ríos).

Los principales destinos de esa yerba en el extranjero son Centroamérica y Brasil.

La siembra está controlada por las disidencias de las Farc y bandas criminales urbanas de Medellín, Cali y Bogotá.

