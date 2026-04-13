“No tengo miedo”: la respuesta del papa León XIV ante los ataques de Donald Trump por la guerra en Irán

En medio de las diferentes polémicas que suele enfrentar el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con mandatarios y líderes de diferentes partes del mundo, estaría enfrentándose en esta ocasión con el papa León XIV, quien ha sido crítico con la guerra que ha cargado el país norteamericano en Medio Oriente.

El sumo pontífice, quien es estadounidense, hizo el pasado fin de semana un llamado a los líderes mundiales para frenar la guerra e hizo una invitación a creer “en la moderación, en la buena política”.

“¡Basta ya de la idolatría de uno mismo y del dinero! ¡Basta ya de la exhibición de la fuerza! ¡Basta ya de la guerra! La verdadera fuerza se manifiesta en el servicio a la vida”, expresó en una de sus oraciones desde El Vaticano.

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En su discurso, León XIV sugirió que el conflicto en Irán está siendo alimentado por un “delirio de omnipotencia y rechazó tajantemente que se use la figura de Jesús, como lo ha hecho el secretario de Defensa, para justificar la guerra. “Dios no escucha las oraciones de quienes hacen la guerra”.

El líder religioso fue enfático y sostuvo que “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra” y ha instado a construir puentes de reconciliación y a trabajar por la paz a través de las Naciones Unidas u otros organismos internacionales. +

El rechazo del líder de la Iglesia católica al conflicto bélico ya venía desde días cuando calificó de “verdaderamente inaceptables” las amenazas de Trump contra Irán, respondiendo especialmente cuando el presidente advirtió que “toda una civilización morirá esta noche”.

Esa postura generó el rechazo de Donald Trump, quien en declaraciones ante los medios arremetió contra el sumo pontífice. El mandatario afirmó que el papa es “una persona muy liberal” que “no está haciendo un buen trabajo”