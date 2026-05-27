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Un taxi sería pieza clave en el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel

La víctima había desaparecido después de asistir a un gimnasio en Bogotá. Las autoridades continúan tras la pista de los responsables de este crimen.

  • Revelan más detalles sobre el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, en Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales
    Revelan más detalles sobre el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, en Bogotá. FOTO: Tomada de redes sociales
El Colombiano
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hace 3 horas
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Salen a la luz más detalles sobre el asesinato del profesor Kevin Santiago Ángel Garzón, 31 años, quien había desaparecido el 20 de mayo y cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en el barrio El Tintal, de la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Ángel Garzón enseñaba informática en la Institución Educativa Santiago de las Atalayas, en Bosa, lugar al que había asistido para cumplir con su jornada laboral. Sin embargo, después se perdió su rastro tras llamar a su mamá para contarle que estaba entrenando en un gimnasio del barrio Gran Colombiano, en Kennedy.

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Fue en ese momento cuando, tras el reporte de su desaparición, se inició la búsqueda y horas después un reciclador y una mujer encontran el cadáver en un sitio donde arrojan escombros, ubicado en una vía exclusiva para bicicletas y peatones.

Yo me acerqué por curiosidad y vi una pierna afuera. Pasó una moto de la Policía y yo les dije que miraran porque ahí había un muerto. El policía llegó y dijo: ‘Uy, ¿cómo así?’”, contó la mujer a City Tv.

Buscan un taxi

En medio de las investigaciones adelantadas por el CTI de la Fiscalía, revelaron que el cuerpo de Santiago Ángel habría sido sacado de una vivienda en el barrio La Rivera, donde horas antes ingresó en compañía de una mujer.

Las cámaras de videovigilancia captaron el momento en el que tres hombres salían de la casa hacia la 1:45 de la madrugada y cargando una maleta en la que presuntamente estaba el cuerpo del docente. Luego la subieron a un taxi y la dejaron abandonada en un potrero del barrio El Tintal, en la misma localidad.

En ese lugar hallaron a Kevin Santiago Ángel con signos de tortura, según el reporte de Medicina Legal. Las autoridades siguen tras la pista del vehículo y de los responsables, por lo que también descartan que el crimen esté relacionado con un hurto o un ajuste de cuentas, ya que la principal hipótesis que se maneja corresponde a un caso de odio o pasional.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, rechazó de manera contundente lo ocurrido. “Las circunstancias exactas de su muerte están bajo investigación, la Fiscalía ya tiene avances determinantes que permitirán dar con los responsables”, escribió en su cuenta de X.

Siga leyendo: Caso Yulixa Toloza: el consentimiento firmado no exime de responsabilidad al centro de estética de garaje

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