Capturan en La Guajira a alias El Gallero, exconcejal señalado de ser jefe del ‘Clan Cotes’ y pedido en extradición por EE. UU.

Pedro Luis Cotes Bernier, conocido como alias El Gallero o Pedro Cotes, fue capturado en Uribia, La Guajira, en medio de la operación transnacional Pompeya, desarrollada por la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA). El exconcejal de Uribia, señalado por las autoridades como jefe del denominado ‘Clan Cotes’, es requerido por la Corte del Distrito Sur de Florida por los delitos de conspiración para delinquir y tráfico de drogas ilícitas. La investigación, iniciada en 2022, lo vincula con el envío de cocaína hacia Centroamérica y Estados Unidos, además de actividades relacionadas con tráfico de armas y lavado de activos. Siga leyendo: Así fue la caída de alias Chokan: golpe a red de lavado de activos en Bogotá y el Valle del Cauca De acuerdo con la Dijín, alias El Gallero era considerado uno de los principales articuladores del tráfico transnacional de drogas en la Alta Guajira y controlaba rutas marítimas y terrestres utilizadas para el transporte de estupefacientes. Las autoridades indicaron que la estructura criminal tenía capacidad para movilizar entre dos y tres toneladas mensuales de clorhidrato de cocaína. “Controlaba rutas estratégicas hacia Centroamérica con destino final a los Estados Unidos, con una capacidad de envío mensual de dos a tres toneladas de clorhidrato de cocaína”, explicó la Dijín de la Policía. Las investigaciones señalan que el capturado habría facilitado el tránsito de cargamentos provenientes del Catatumbo, atribuidos al ELN y al Clan del Golfo, además de suministrar armas y municiones a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

Las autoridades lo señalan de coordinar rutas de cocaína hacia Estados Unidos. FOTO: Dijín.

Investigación relaciona al exconcejal con lavado de activos y disputas armadas

Pedro Luis Cotes Bernier se desempeñó como concejal de Uribia entre 2020 y 2023. Según las autoridades, habría utilizado esa posición para desarrollar operaciones de lavado de dinero a través de fundaciones, contratos públicos y la administración de instituciones etnoeducativas. “El capturado aprovechaba su posición social y política, habiendo sido concejal de Uribia en el periodo 2020-2023, para lavar dinero del narcotráfico mediante fundaciones, contratos públicos y la administración de instituciones etnoeducativas”, detalló la Policía. Los investigadores también establecieron que el señalado narcotraficante utilizaba rancherías ubicadas en zonas de Punta Gallinas, Taroa y Puerto Estrella para ocultar cargamentos de droga y evitar controles de las autoridades. Además, la Dijín aseguró que “instrumentalizaba su pertenencia a la comunidad wayuu para mimetizarse y evadir los controles”. La investigación lo relaciona igualmente con disputas territoriales en municipios como Maicao y Uribia. Según las autoridades, alias ‘El Gallero’ mantenía enfrentamientos con alias “Naín”, identificado como cabecilla de las ACSN, situación que habría derivado en homicidios selectivos y acciones armadas en la región. De interés: Desapareció aeronave no tripulada de la Fuerza Aérea en Cauca en medio de una misión contra criminales: esto se sabe

Operaciones permitieron incautar más de cuatro toneladas de cocaína

Durante 2025, las autoridades desarrollaron cinco operaciones contra la estructura criminal vinculada al ‘Clan Cotes’, de las cuales dos se realizaron en República Dominicana y tres en Uribia, La Guajira. De acuerdo con el reporte oficial, estos operativos permitieron la incautación de 4.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína. “Se asestaron cinco duros golpes logísticos, dos en República Dominicana y tres en Uribia (La Guajira), que permitieron la incautación de 4.344 kilogramos de clorhidrato de cocaína, debilitando severamente el andamiaje del clan Cotes”, agregó la Policía. Las autoridades consideran que la captura afecta cuatro frentes de la organización: 1. La cadena internacional de suministro de cocaína entre el Catatumbo y Centroamérica. 2. Las finanzas ilícitas del grupo. 3. Las disputas armadas registradas en La Guajira. 4. Posibles redes de corrupción relacionadas con actores políticos y miembros de la Fuerza Pública.

Según la Dijín, movía entre dos y tres toneladas mensuales de cocaína. FOTO: Dijín.