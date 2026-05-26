Luna, Galán, Aníbal y Cárdenas lanzan duros presagios sobre los extremos

El 8 de marzo, nueve figuras políticas se comprometieron a medirse en la Gran Consulta por Colombia. Allí, desde miradas de centro, de centroderecha y de derecha, lograron ponerse de acuerdo para ver quién, de todos, estaba más perfilado y era el elegido para ir directamente a la carrera presidencial. De ella salió la ganadora y hoy una de las punteras de las encuestas: Paloma Valencia.
De esta medición también salió escogida su fórmula vicepresidencial, —y quien obtuvo más de un millón de votos— el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo. Los otros que también compitieron quedaron en apoyar la candidatura de quien saliera triunfante, a excepción de una persona que después no lo hizo. Es por ello que hoy David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas —también Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón— siguen girando por Colombia llevando la candidatura de Valencia por delante.
En entrevista con EL COLOMBIANO, esas cuatro figuras políticas se sentaron a hablar de por qué la candidata del Centro Democrático es la mejor opción para estas elecciones que, dicen, están polarizadas por extremismos.