Luna, Galán, Aníbal y Cárdenas lanzan duros presagios sobre los extremos

El 8 de marzo, nueve figuras políticas se comprometieron a medirse en la Gran Consulta por Colombia. Allí, desde miradas de centro, de centroderecha y de derecha, lograron ponerse de acuerdo para ver quién, de todos, estaba más perfilado y era el elegido para ir directamente a la carrera presidencial. De ella salió la ganadora y hoy una de las punteras de las encuestas: Paloma Valencia. De esta medición también salió escogida su fórmula vicepresidencial, —y quien obtuvo más de un millón de votos— el exdirector del Dane, Juan Daniel Oviedo. Los otros que también compitieron quedaron en apoyar la candidatura de quien saliera triunfante, a excepción de una persona que después no lo hizo. Es por ello que hoy David Luna, Juan Manuel Galán, Aníbal Gaviria y Mauricio Cárdenas —también Enrique Peñalosa y Juan Carlos Pinzón— siguen girando por Colombia llevando la candidatura de Valencia por delante. En entrevista con EL COLOMBIANO, esas cuatro figuras políticas se sentaron a hablar de por qué la candidata del Centro Democrático es la mejor opción para estas elecciones que, dicen, están polarizadas por extremismos.

Faltan cuatro días para la primera vuelta, ¿por qué siguen ustedes ahí en la lucha con Paloma? ¿Y por qué creen que ella debe ser elegida este domingo y dentro de veinte días?

Luna: “Yo creo que la palabra en Colombia debe volver a recuperar su importancia y, sobre todo, a recuperar su esencia. Nosotros hicimos un compromiso muy sencillo: competíamos nueve personas y los que perdíamos apoyábamos al que ganaba, y Paloma ganó. Y por eso estamos aquí. Y por eso seguimos aquí. Y por eso vamos a estar acompañándola hasta el final, que será para llegar a la Presidencia. Paloma significa no que vaya a haber por primera vez una mujer presidente, sino que podemos elegir una mujer con experiencia que tiene pantalón o falda, capaz de enfrentar a la delincuencia y a la criminalidad. Que tiene corazón para unir el país y que no tiene bajo ninguna circunstancia el interés de estar en esa pugnacidad en la cual se ha convertido esta campaña. Este país no lo puede gobernar un mesías, lo tiene que gobernar un equipo de personas que conocen el Estado”.

Juan Manuel, hay muchas personas que dicen que votarán por Abelardo de la Espriella porque es el que va adelante. ¿Qué les dice usted a esas personas que de pronto podrían votar por Paloma, pero que se ‘voltearon’ por Abelardo?

Galán: “Bueno, que piensen en estas tres razones por las cuales vale la pena más que nunca votar por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo. La primera, porque es un hecho histórico incontrovertible que Colombia tenga la oportunidad de elegir por primera vez a una mujer en doscientos años de historia a la Presidencia de la República; ya varios países de Latinoamérica lo han hecho, hasta en el mundo, pero Colombia no ha logrado ese paso fundamental. Pero, como decía David Luna, no se trata de elegir a Paloma por ser mujer, se trata de elegirla por el contenido de su carácter, por su preparación, su inteligencia, su capacidad. Pero además porque ha demostrado firmeza para enfrentar el problema de seguridad que tiene el país. Ha dicho con claridad que el 7 de agosto le pone fin a la ‘paz total’; reactiva las órdenes de captura; apoyo total a la fuerza pública; liderazgo como comandante supremo de las Fuerzas Militares y de Policía para que la Fuerza Pública se sienta respaldada moralmente, jurídicamente, en capacidades que necesita para poder retomar el control del territorio perdido ante estas estructuras criminales. Lo segundo es que Paloma Valencia tiene además toda la capacidad de unir al país. Y si hay algo que nos une aquí a todos, sobre todo me une a mí es la defensa de la Constitución del 91. Mauricio Gaona lo ha dicho claramente. Estamos en el peligro más grande de caer en una dictadura constitucional, de acabar con la separación de poderes, con la oposición, con la independencia del Banco de la República, la independencia del Poder Judicial, porque este gobierno ha implantado un gobierno autoritario y populista y nos quieren meter en un régimen autoritario y populista”.

Aníbal, ustedes son un equipo. Uno ve a los otros candidatos muy solos. Iván Cepeda solo allá, lo mismo Abelardo. Pero en Paloma siempre hemos visto este equipo. Ustedes se han mantenido fieles, como dicen, cargándole la maleta. Hable de ese plus de Paloma, que está rodeada de gente con experiencia.

“Sí, esto es fundamental. Ya de alguna manera lo ha dicho David: esto no es de un mesías. Ahí tengo que recordar a mi hermano Guillermo, que hablaba de los liderazgos colectivos contra los liderazgos individuales y por eso uno de los rasgos más importantes de la candidatura de Paloma y de Juan Daniel es ese: la capacidad de sumar a distintos para hacer un equipo que lleve a una transformación desde lo colectivo a Colombia. No solo somos nosotros los de la Gran Consulta, sino que el mensaje al definir a Juan Daniel como fórmula vicepresidencial es eso. Esta es la candidatura que es capaz de sumar entre distintos. Esta elección presidencial, de alguna manera son muchas, pero esta mucho más que cualquiera. Más que cambiar de presidente, es sobre qué camino va a tomar Colombia. Si va a continuar por el camino de Petro y su gente, que en estos cuatro años acabó con el sistema de salud que dijo que iba a mejorar; empeoró a unos niveles que todavía el país no ha sufrido la inseguridad a través del fracaso de la paz total y deja una economía en crisis. Uno elige un gobierno para que mejore, no para que empeore. ¿Ese es el camino que Colombia quiere seguir? O el otro camino es al otro extremo, uno que contesta con lo mismo, pero desde el otro lado. Estoy absolutamente convencido de que el camino es el de Paloma y el de Oviedo. Y sobre el tema de las encuestas; estas son muy importantes, muy serias. Tienen muchas cosas buenas para muchos temas, pero para el tema más absurdo que puede haber es para que alguien decida su voto”.

Mauricio, usted que siempre ha tenido una trayectoria en lo público importante, ¿por qué cree que Paloma Valencia puede ser mejor candidata que usted?

“A ver, hablemos con sinceridad. Somos muchos los colombianos que queremos derrotar a Iván Cepeda porque queremos derrotar este modelo de una izquierda radical, dogmática, que vendría en un segundo periodo reforzado. Reforzado porque tendría más control sobre el Congreso, sobre la Corte Constitucional, sobre el mismo Banco de la República. Somos más los colombianos que queremos derrotar a Iván Cepeda. La pregunta es: ¿con quién queremos derrotar a Iván Cepeda? ¿Quién es la mejor opción para derrotar a Iván Cepeda? Porque no solo se trata de derrotar al contrincante, al rival, sino de tener un buen gobierno. Y no tengo la más mínima duda de que esa persona es Paloma Valencia. Primero, porque aritméticamente es la que recoge un espectro, un rango más amplio del electorado. Estoy seguro de que por Paloma votarán personas que incluso tienen alguna afinidad con Claudia López o Sergio Fajardo, que se han diluido mucho. Y recogerá, por supuesto, al uribismo, al Centro Democrático y, en el camino, a todos nosotros, todos los que estamos acá. Entonces, los números favorecen a Paloma para ser la que puede derrotar a Iván Cepeda. Dos, Paloma va a ser mejor presidente, mejor que Abelardo, por una razón obvia: conoce más este país, tiene los equipos, tiene las propuestas, tiene la capacidad de armar las mayorías. Para gobernar se requieren mayorías. Pero sobre todo porque es una mujer que tiene un carácter muy firme, un carácter recio, que se ha forjado a punta de estar directamente dando las peleas en el Senado de la República. Ella no ha estado por fuera de Colombia mirando desde el exterior, viviendo en otro mundo. Ella estaba acá. Entonces, si usted no ha decidido, le hablo con sinceridad, desde el alma: vote por Paloma, es la mejor opción, no lo dude”.

David, ¿cuál es la diferencia entre este apoyo que ustedes le brindan a Paloma?

“Esto es producto de la democracia. Acá no hubo imposición. Acá hubo una competencia sana, una competencia en una elección. Acuérdese de quiénes eran los dos grandes enemigos de esa elección. Increíblemente, se pusieron de acuerdo, estuvieron en equipo trabajando para tirarse la consulta: Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella. Ambos estaban diciendo: ‘tachen el tarjetón, maltraten, anulen el voto’. Y no lo lograron. Pero dos, ellos decían que esta era la consulta del 1 %, que habían unos ‘chiflamicas’ que no eran capaces de nada y quienes estuvimos fuimos serios, nos propusimos no combatir ni insultarnos en los debates. Y no fue el 12 % que dijo Atlas Intel ni la gran portada de Semana. Fueron seis millones de votos. Entonces, una cosa es lo que quieren guiar las encuestas y otra muy distinta es lo que quiere lograr el ciudadano. Habrá que preguntarle al ciudadano si quiere que su decisión se le imponga un gran empresario o un gran industrial, o un gran filósofo, o un gran emprendedor, o si él verdaderamente es el que toma la decisión. Entonces, acá hay eso. Hay un proceso democrático donde competimos nueve personas, donde en votos ganó Paloma y nosotros estamos acá cumpliendo la palabra. Paloma ha dicho que va a respetar la oposición, que va a respetar la independencia de poderes, que va a lograr demostrar que es posible en Colombia pensar distinto. Y en eso me parece a mí que debe haber un importante consenso. Yo estoy de acuerdo. El domingo la gente sabrá cómo votar. Las encuestas yo las respeto. Contra ellas no peleo. Pero sí recuerdo lo que han dicho en el pasado, que es importante tenerlo presente porque, obviamente, a muchos les interesa manipular al ciudadano y este es un mensaje muy sencillo: está en sus manos. Si usted se quiere dejar manipular por el poderoso o si se quiere dejar manipular por el que hoy controla el poder, o si quiere votar autónomamente para que a Colombia verdaderamente la pueda gobernar una persona que tenga soluciones. Está en sus manos, no en las mías, no en las de EL COLOMBIANO, no en las de ningún medio de comunicación. Están las manos del elector y ahí es donde valdrá la pena saber qué termina sucediendo”.

¿No le da un poco de amargura pensar que precisamente en estas elecciones eso de la manipulación se ha visto de manera diferente a otras campañas anteriores por toda esta tecnología que cada vez se está utilizando mejor?

Luna: “Yo vengo del mundo de la tecnología. Yo conocí hace muchos años perfectamente qué podía ser inteligencia artificial en materia electoral. ¿Cómo podrías tú manipular conciencias con videos construidos y muchas veces falsos? Pero tomé la decisión de no utilizarlos y creo que todos los miembros de la Gran Consulta estuvimos de acuerdo en hacerlo de esa manera. Hay una frase histórica que vale la pena tener presente: ‘Cómo se hace la campaña, se gobierna’. Si se hace la campaña mintiendo, como lo hizo reiterativamente Gustavo Petro, vas a gobernar de esa misma manera. Acá lo que señalaron fue que solamente quienes hacen parte de la campaña De la Espriella son los que tienen la nota de salvación. No, yo creo que hay otras oportunidades y eso es lo que vamos a ver permanentemente en la política, que la tecnología puede obviamente cambiar visiones, pero el ciudadano tiene a bien buscar fuentes confiables”.

Juan Manuel, usted ha estado muy activo en la campaña desde el principio; han sido leales a lo que han dicho y han respetado la palabra. ¿Usted cree que su papá hubiera apoyado a un candidato del Centro Democrático?

“Pues es que Paloma ya trascendió el Centro Democrático. De lejos. Y lo que le permitió trascender al Centro Democrático fue precisamente la Gran Consulta y la unión de fuerzas diferentes que en el pasado hemos tenido muchas diferencias. Yo fui citante de varios debates de control político cuando Álvaro Uribe fue presidente de la República, pero aquí se trata de quienes creemos en la democracia y en la institucionalidad democrática y que creemos que Colombia debe seguir siendo una democracia imperfecta, con errores, con vacíos, que hay que seguir construyendo. Pero la institucionalidad que tenemos, que no podemos echar por la borda, y ese es un propósito superior de país, es la defensa de la Constitución del 91. Entonces, para nosotros la defensa de la Constitución del 91 es un propósito superior de país que nos está uniendo y que está hoy amenazada por los mafiosos, quienes disfrazados de izquierda y disfrazados de derecha quieren imponernos un régimen que impere en Colombia desde los criminales. Y eso no lo podemos permitir y por eso estamos con Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo”. Aníbal: “Ahí sí me meto yo también, porque es que eso me parece bien importante. Aquí no hay ninguno del Centro Democrático. Yo en todas las elecciones en Antioquia, en Medellín, he estado a la otra orilla del Centro Democrático. Por eso me parece muy valioso lo que dice Juan Manuel, pero también lo que representamos los otros aquí. Nosotros estamos unidos en torno a Paloma y a Juan Daniel, porque esa es la candidatura que es capaz de sumar distintos, del Centro Democrático sí, pero también de otros partidos, de otras tendencias independientes. Hoy nos queremos dirigir mucho a los indecisos. Son millones de colombianos los que están indecisos y tienen mucha razón para estar indecisos, porque el tema es muy complejo, porque la manipulación hace que todo sea muy confuso y a ellos nos queremos dirigir muy especialmente. Decirles a los que piensan o pueden pensar votar por De la Espriella: ¿por cuál máscara van a votar? Porque el tipo se pone y se quita máscaras. Sí creo que es muy distinto el camino de Cepeda y Petro y el camino De la Espriella al camino de Paloma, que es con todo sobre la mesa, hablándole con claridad a los colombianos, sin quitarse y ponerse otra máscara. Paloma es la misma de siempre”.

Mauricio, en un eventual gobierno de Paloma, ¿cómo cree que se va a financiar Colombia?

“Bueno, ya llego al tema económico, pero hago una última reflexión sobre este tema político. Piensen en los gobiernos hoy en Europa, piensen en el gobierno alemán. En Alemania se han unido la centroizquierda, el centro, la centroderecha, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, hasta los verdes, para tener un gobierno que derrota a los extremos, derrota a la izquierda radical y a la derecha populista. Esa derecha que es antiinmigración, esa derecha que busca que el Estado desaparezca. Las fuerzas sensatas se unen para tener un gobierno que dé resultados. Eso pasa en Italia. Eso pasa en muchas partes de Europa. Eso es gobernar hoy en el mundo, hacer este tipo de coaliciones para derrotar esos extremos populistas. Ahora bien, hay un problema que está ahí, está incubándose, está latente, no ha explotado; el colombiano en la calle no lo siente, que es la bomba de tiempo fiscal. ¿Eso cómo se desactiva? Tiene que tener una pericia muy grande para coger, meterse allá, desactivar esa mina antes de que explote. ¿Cómo lo va a hacer Paloma? Lo tiene clarísimo. Un plan de ajuste al gasto, no impuestos. Por ahí no es. Es coger ese gasto que hoy podríamos decir es un gasto politiquero, es un derroche, no beneficia al ciudadano de a pie, se queda en los políticos y los corruptos y eso lo vamos a desactivar. Vamos a ir quitando eso sin que el colombiano de a pie sienta nada. Y así organizamos la casa, ponemos las finanzas públicas en orden y, lo más importante para todos, se nos bajan esos intereses que Petro los ha puesto hoy en el 15%, que es lo que paga el gobierno anualmente. Eso no tiene sentido. La plata de nuestros impuestos está yendo a pagar intereses”.

Aníbal, ¿usted cree que hay un voto en bloque por Paloma Valencia o eso es un cuento en que están metidos los políticos antioqueños?

“No, no solo recorrimos y, en mi caso, Antioquia, sino el país. Estoy seguro de que uno no se puede ir contra las encuestas porque hay una técnica y una ciencia detrás de ellas. Pero indudablemente hay unas encuestas que han estado y ya el país las conoce, manipuladas con una intención de crecer, específicamente la candidatura del señor De la Espriella para generar esa imagen de triunfo. Entonces uno siente en la calle, uno siente en los municipios, uno siente en la conversación con la gente, que el panorama es distinto al montaje que han querido hacer algunas firmas encuestadoras y que ha querido hacer a través de la campaña mediática y de la campaña de inteligencia artificial. Hay que reconocerlo. Esconden el temor a ir a los debates para enfrentarse a una mujer estructurada como Paloma Valencia. Y eso es lo que aspiramos a que el domingo en las urnas la gente se pregunte. Eso es lo que yo he palpado en Antioquia y el país, que la gente el 31 de mayo votará con esa reflexión”.

David, ¿ustedes cómo ven lo que hizo Vicky Dávila, que era parte de este grupo y se salió y ahora está, parece, montada en otra campaña?