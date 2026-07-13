“No voy a entregar entidades a los politiqueros para que se las roben como en el gobierno Petro”: Rodrigo Lara

No se ha posesionado como ministro, pero Rodrigo Lara Restrepo ya ejerce como el jefe de la cartera política del gobierno electo. Desde que Abelardo de la Espriella anunció su designación hace un par de semanas, el abogado de 51 años –hijo del asesinado Rodrigo Lara Bonilla– se ha reunido con varios sectores políticos para armar mayorías en Senado y Cámara.
Él sabe, dada su experiencia previa como congresista, que sea el presidente que sea, hay que negociar con “los de siempre” en el Legislativo.
Lara los conoce bien y aún así cree que sobre la mesa todo se puede hablar. Pero tiene el reto –o la cruz– de hacer cumplir la promesa de campaña de De la Espriella: hacer lo que nunca se había hecho con una corporación tan desprestigiada como el Congreso.
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Eso incluye saber negociar quién preside cada cámara. Justamente, estos días hay una puja por la presidencia del Senado, que según reveló este diario iba a ser para Alfredo Deluque (La U), pero el Centro Democrático impulsa a Honorio Enríquez. Igual en Cámara: la apuesta era por Daniel Briceño, debutante en el Congreso, pero hay otros partidos detrás de esa posición.
También los partidos están a la expectativa sobre la designación de los ministerios que faltan (ver gráfico) aunque el criterio hasta ahora ha sido un premio a la lealtad y énfasis en algunas regiones como el Caribe.
Mientras inicia la charla con este diario, Lara se sube a una camioneta blindada de varias de su caravana y recuerda que su padre fue muy querido en Antioquia; en efecto, fue el primer político y funcionario que se le plantó a Pablo Escobar. Pero le costó la vida.
Rodrigo tenía 8 años cuando lo asesinaron. Dice que él no es un delfín porque no heredó ningún poder, pero sí un legado. El de nunca arrodillarse a nadie, incluyendo a los politiqueros del Congreso.
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