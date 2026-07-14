“Recuperar la confianza”: el mensaje de los gremios a María Nohemí Arboleda, nueva ministra de Minas y Energía

La designación de María Nohemí Arboleda Arango como próxima ministra de Minas y Energía fue recibida con un respaldo prácticamente unánime por parte de los principales gremios del sector, que coincidieron en destacar su perfil técnico y su conocimiento del mercado eléctrico. Sin embargo, junto con las felicitaciones, también le plantearon una agenda urgente marcada por la seguridad energética, el abastecimiento de gas natural, la estabilidad regulatoria y la recuperación de la confianza para la inversión. El anuncio fue realizado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, durante una de las ya habituales alocuciones transmitidas por YouTube este lunes festivo, en la que aseguró que Arboleda es una verdadera “nunca”, porque, precisamente “nunca había estado en política” y presentó su nombramiento como una señal de tranquilidad para el país y los mercados. Actualmente, la ingeniera se desempeña como gerente general de XM, empresa encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional y administrar el Mercado de Energía Mayorista. Precisamente esa experiencia fue el aspecto más destacado por los gremios. Contexto: Abelardo de la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como ministra de Minas y Energía, ¿quién es?

Perfil técnico genera confianza en el sector energético

La presidenta de Acolgen, Natalia Gutiérrez, afirmó que la nueva ministra “asume esta cartera en un momento decisivo para el país”, en el que resulta urgente adoptar medidas para fortalecer la seguridad energética, recuperar la confianza para la inversión y garantizar un suministro “confiable, suficiente y competitivo” para hogares y empresas. En un comunicado, el gremio recordó que la experiencia de Arboleda al frente de XM le da “un conocimiento profundo y de primera mano del funcionamiento del mercado eléctrico y de los retos de confiabilidad que enfrenta el país”, lo que considera un activo importante para el Ministerio. El respaldo también llegó desde Naturgas. Su presidenta, Luz Stella Murgas, calificó la designación como “una excelente decisión” y aseguró que la trayectoria de Arboleda representa una garantía para adoptar decisiones que fortalezcan la seguridad energética, atraigan inversión y mejoren la competitividad del país. Asimismo, reiteró la disposición del gremio para aportar conocimiento técnico durante su gestión. En la misma línea, Asocodis aseguró que la llegada de Arboleda constituye “un gran acierto” del presidente electo. El gremio sostuvo que, ante la inminencia de un fenómeno de El Niño y la delicada situación financiera del sector, “nadie mejor al frente de la cartera de Minas y Energía que una persona conocedora y capacitada en dichos temas”. Además, afirmó que la nueva ministra genera confianza para las decisiones que deberá adoptar el Gobierno entrante. Lea más: La influencia de los ministros costeños gana terreno en el gabinete de De la Espriella

Los retos que los gremios ponen sobre la mesa

Más allá del respaldo, los gremios aprovecharon la designación para exponer los principales desafíos que deberá enfrentar la nueva ministra desde el primer día de gobierno. Acolgen advirtió que el país debe prepararse para la llegada de un nuevo fenómeno de El Niño, atender la crisis financiera derivada de la intervención de Air-e, agilizar la asignación de puntos de conexión para nuevos proyectos de generación y fortalecer institucionalmente las entidades del sector. Pero, sobre todo, insistió en que el principal desafío será “recuperar la confianza entre el Gobierno, los inversionistas y la industria”, una condición que considera indispensable para garantizar nuevas inversiones y preservar la confiabilidad del sistema eléctrico colombiano. Ese diagnóstico fue compartido por Andesco. El gremio aseguró que el nuevo Gobierno recibe un sector afectado simultáneamente por restricciones financieras, pérdida de confianza para la inversión, retrasos en proyectos estratégicos y riesgos de desabastecimiento tanto de energía como de gas natural, en un contexto marcado por la disminución de la producción nacional de gas y la eventual llegada de uno de los fenómenos de El Niño “más fuertes de la historia”. Además, recordó que la situación financiera de la región Caribe continúa siendo uno de los principales focos de preocupación. Según Andesco, el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos requiere cerca de $6 billones para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios de Air-e y responder por obligaciones que ya superan los $2,7 billones. Conozca también: Acolgen pide al Tribunal de Cundinamarca destrabar recursos para pagar deudas de Air-e

Seguridad energética, inversión y gas: las prioridades para el nuevo Gobierno

En su pronunciamiento, Andesco propuso una agenda de cinco prioridades para los primeros 100 días del nuevo Gobierno. Entre ellas figuran convertir la seguridad energética en una política de Estado mediante un Consejo Presidencial de Seguridad Energética, destrabar los proyectos estratégicos de generación e importación de gas, recuperar la producción nacional, acelerar el desarrollo del proyecto Sirius y ampliar la oferta de energía firme mediante nuevas subastas. El gremio también pidió garantizar la estabilidad financiera de las empresas de servicios públicos mediante el pago de las obligaciones derivadas de la intervención de Air-e y de los subsidios pendientes, además de recuperar la confianza para invertir en infraestructura energética. Para ello, solicitó revisar normas que generan incertidumbre regulatoria, respetar los contratos y preservar la independencia técnica de las entidades del sector. Por su parte, Campetrol manifestó que trabajará con la nueva ministra para impulsar una política de seguridad y autosuficiencia energética basada en cuatro ejes: incrementar la producción de hidrocarburos en los campos existentes, desarrollar el potencial gasífero, promover los yacimientos no convencionales e incentivar la exploración mediante nuevos contratos. En conjunto, los pronunciamientos dejan ver un consenso poco habitual entre los distintos actores del sector energético. Aunque celebran la llegada de una ministra con amplia experiencia técnica, también le trasladan una hoja de ruta clara: garantizar el abastecimiento de energía y gas, recuperar la confianza de los inversionistas, estabilizar financieramente al sector y devolver certidumbre regulatoria a una de las industrias estratégicas para la economía colombiana.