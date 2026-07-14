“Recuperar la confianza”: el mensaje de los gremios a María Nohemí Arboleda, nueva ministra de Minas y Energía

La designación de María Nohemí Arboleda Arango como próxima ministra de Minas y Energía fue recibida con un respaldo prácticamente unánime por parte de los principales gremios del sector, que coincidieron en destacar su perfil técnico y su conocimiento del mercado eléctrico.
Sin embargo, junto con las felicitaciones, también le plantearon una agenda urgente marcada por la seguridad energética, el abastecimiento de gas natural, la estabilidad regulatoria y la recuperación de la confianza para la inversión.
El anuncio fue realizado por el presidente electo, Abelardo De La Espriella, durante una de las ya habituales alocuciones transmitidas por YouTube este lunes festivo, en la que aseguró que Arboleda es una verdadera “nunca”, porque, precisamente “nunca había estado en política” y presentó su nombramiento como una señal de tranquilidad para el país y los mercados.
Actualmente, la ingeniera se desempeña como gerente general de XM, empresa encargada de operar el Sistema Interconectado Nacional y administrar el Mercado de Energía Mayorista.
Precisamente esa experiencia fue el aspecto más destacado por los gremios.
Contexto: Abelardo de la Espriella designó a María Nohemí Arboleda como ministra de Minas y Energía, ¿quién es?