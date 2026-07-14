Revelan la identidad del hombre señalado de asesinar a Mayerly Olaya en un Homecenter de Soacha tras meses de acoso

La investigación por el asesinato de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el pasado domingo en un almacén Homecenter de Soacha (Cundinamarca), tomó un nuevo rumbo luego de que la Fiscalía General de la Nación revelara la identidad del presunto responsable y expusiera que, antes del crimen, la mujer habría sido víctima de un prolongado episodio de acoso y hostigamiento.
De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, el capturado es Óscar Giovanny Marulanda, quien fue imputado por el delito de feminicidio agravado. Pese al material probatorio recopilado y que fue capturado en flagrancia, el hombre no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías ordenó su envío a un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.
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Según el ente investigador, Marulanda conoció a Mayerly Olaya en febrero de este año en el almacén de artículos para el hogar donde ella trabajaba desde hacía cinco años. La Fiscalía señaló que, después de manifestarle su interés sentimental y recibir una negativa, comenzaron los episodios de persecución.
La investigación recopiló elementos materiales probatorios que evidencian un “permanente asedio y acoso” contra la víctima. Incluso, en dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para acompañarla desde su lugar de trabajo hasta su vivienda con el fin de evitar nuevos hostigamientos.