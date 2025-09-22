Respaldo mayoritario y de países clave a Palestina será el protagonista de la Asamblea de la ONU

Francia y otros países se preparan para reconocer el Estado palestino este lunes cuando inicie la Asamblea General de la ONU en Nueva York, en un importante giro diplomático que provocó la ira de Israel.
El reconocimiento del Estado de Palestina por parte de Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal el domingo, aumentó la presión sobre Israel en momentos que intensifica su guerra en Gaza, donde han muerto decenas de miles de personas en un territorio devastado.
Este reconocimiento por parte de algunos de los tradicionales aliados occidentales de Israel supone un cambio diplomático histórico, condenado por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y criticado por Estados Unidos.
El presidente Emmanuel Macron dijo que Francia seguirá el mismo camino el lunes durante una cumbre organizada por París y Arabia Saudita sobre la llamada solución de dos Estados, es decir, la convivencia en paz y seguridad de un estado israelí junto a otro palestino.