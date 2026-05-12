OMS eleva a 11 los casos positivos por hantavirus y ahora sí reconoce que la situación del brote “podría cambiar”

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó que ya son once los casos positivos de hantavirus y ha establecido una nueva fecha para que se ejecute una cuarentena sobre los evacuados del crucero MV Hondius.

El último contagiado se dio en España, específicamente en Madrid, donde se ha reportado que el paciente presenta síntomas respiratorios y fiebre, aunque su estado es estable, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad.

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Según la autoridad local, en la capital española se le aplicaron pruebas PCR a trece evacuados del crucero. En ese grupo de personas, solo una dio positiva para el virus proveniente de roedores.

Así, España se une a Reino Unido, Francia, Suiza, Países Bajos, Sudáfrica y Estados Unidos como los países en donde ya hay casos confirmados con esta infección, mientras que territorios como Italia, Bélgica, Alemania, Australia y Singapur hacen seguimiento a los repatriados de la embarcación, quienes permanecen aislados y aún sin síntomas.

Pese a los casos en diferentes partes del mundo, el director de la OMS declaró en rueda de prensa desde Madrid que “no hay indicios de que estemos ante el inicio de un brote de mayor magnitud. Pero por supuesto, la situación podría cambiar y, dado el largo periodo de incubación del virus, es posible que veamos más casos en las próximas semanas”.

Sobre la enfermedad, Ghebreyesus detalló que el hantavirus es una enfermedad contagiosa poco frecuente para la que no hay vacuna pero que la OMS “tiene directrices claras y se espera que los países las sigan”.