Amenaza de bomba obliga al cierre del Oktoberfest en Alemania mientras la policía investiga incendio en casa llena de explosivos

Uno de los fallecidos en el incidente había escrito una amenaza en contra del famoso festival de cerveza celebrado en Múnich.

    El Oktoberfest que tuvo que clausurarse por amenaza de bomba se celebra este año del 20 de septiembre al 5 de octubre. Fotos: redes sociales
Agencia AFP
hace 7 horas
bookmark

El famoso Oktoberfest de Alemania fue clausurado el miércoles debido a una amenaza de bomba, mientras la policía de Múnich investigaba un incidente mortal en otra parte de esa ciudad, donde se produjo un incendio en una casa llena de explosivos.6

La policía arrasó el lugar donde se celebra el festival anual de la cerveza en el centro de Múnich, tras haberse movilizado previamente en torno a la casa residencial en llamas en el norte de la ciudad, que según dijeron había sido escenario de una “disputa familiar” mortal.

“Debido a una amenaza de bomba no especificada en relación con el incidente en el norte de Múnich, el recinto del festival en Theresienwiese permanecerá cerrado hasta las 5:00 p. m., (hora local)”, informó la policía en su canal de WhatsApp.

La alarma sobre el incidente en el norte de la ciudad se dio antes del amanecer, cuando se escucharon explosiones en el interior de la casa en llamas y comandos policiales acudieron al lugar, donde también había sido incendiada una camioneta en la calle.

La policía indicó que “según la información actual, el edificio residencial fue incendiado deliberadamente como resultado de una disputa familiar”.

Una persona gravemente herida fue encontrada más tarde cerca del lugar y ya había fallecido, dijeron, añadiendo que “otra persona sigue desaparecida, pero no hay indicios de que represente una amenaza”.

Las autoridades enviaron un equipo de artificieros al edificio residencial en el barrio de Lerchenau mientras una columna de humo se elevaba en el cielo matutino.

El diario Bild informó que el hombre muerto era sospechoso de haber provocado la explosión y el incendio en la casa de sus padres antes de suicidarse, y que se habían producido disparos en el incidente, pero la policía no lo confirmó.

La policía dijo que “también se descubrieron artefactos explosivos en el edificio afectado. Se llamaron fuerzas especiales para desactivarlos”.

El periódico local Süddeutsche Zeitung informó que el sospechoso fallecido había emitido una amenaza escrita contra el Oktoberfest.

La policía sólo informó que “debido a una amenaza de bomba no especificada en relación con el incidente en el norte de Múnich, el recinto del festival en Theresienwiese permanecerá cerrado hasta las 17:00 horas”.

“Actualmente se están realizando operativos de seguridad en las áreas de acceso restringido alrededor del recinto del festival”, indicaron, añadiendo que se solicitó a todo el personal que abandonara el recinto del festival.

El alcalde de Múnich, Dieter Reiter, dijo en un mensaje de video en Instagram que “un individuo amenazó al Oktoberfest, y la policía y el comité coordinador acordaron por unanimidad que no podemos correr el riesgo de permitir que la gente asista al Oktoberfest en estas circunstancias”.

“La policía hará todo lo posible para registrar exhaustivamente todo el recinto del Oktoberfest antes de las 17:00 horas de esta tarde, con el fin de garantizar la seguridad.

“Si esto no se logra, haré otro anuncio y el Oktoberfest no se inaugurará hoy”, concluyó.

El festival, que se celebra este año del 20 de septiembre al 5 de octubre, se considera el mayor evento de este tipo del mundo. En 2024, recibió a 6,7 millones de visitantes.

Utilidad para la vida