x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Nuevo ataque aéreo de EE. UU. contra presunta narcolancha en el Pacífico dejó cuatro personas muertas

Esta vez, el Comando Sur de Estados Unidos confirmó el ataque cinético aéreo por parte de las autoridades con una embarcación que, según ellos, iba cargada con droga, en medio de las operaciones del gobierno Trump.

  • Con este nuevo ataque, el número de muertos en las operaciones de Estados Unidos contra los presuntos narcotraficantes del Caribe subió a 87. FOTO: Captura video redes sociales @Southcom
    Con este nuevo ataque, el número de muertos en las operaciones de Estados Unidos contra los presuntos narcotraficantes del Caribe subió a 87. FOTO: Captura video redes sociales @Southcom
  • El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y moderno de la armada de EE. UU., que enviaron al Caribe para las operaciones. FOTO: Getty
    El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y moderno de la armada de EE. UU., que enviaron al Caribe para las operaciones. FOTO: Getty
  • El secretario de defensa y jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth. FOTO: Getty
    El secretario de defensa y jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth. FOTO: Getty
Agencia AFP
04 de diciembre de 2025
bookmark

Un nuevo ataque del ejército de Estados Unidos contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas este jueves 4 de diciembre, según informaron autoridades estadounidenses.

Le puede interesar: Así va la tenaza de Trump contra Maduro: seis meses ahogando la dictadura venezolana

El ataque, con el que el número de muertos sube a 87 por este tipo de ofensiva en el Pacífico y el Caribe, tenía como objetivo una “embarcación en aguas internacionales operada por una organización designada terrorista”.

“Los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”, afirmó el Comando Sur de Estados Unidos en una publicación en X.

“Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron”, añadió.

La publicación incluía un video que mostraba una lancha de varios motores cruzando el mar a gran velocidad antes de ser impactada por una explosión que dejó la embarcación en llamas.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la administración del presidente Donald Trump, han sido especialmente criticados por un incidente el 2 de septiembre en el que las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a dos sobrevivientes.

Un destacado legislador demócrata que vio imágenes de ese incidente este jueves dijo que mostraban un ataque estadounidense a “marineros náufragos”, mientras que otros lo han descrito como un posible crimen de guerra.

El gobierno de Trump insistió en que está efectivamente en guerra con los presuntos “narcoterroristas”, y ha desplegado el portaviones más grande del mundo y una serie de otros activos militares en el Caribe bajo el argumento de operaciones contra el narcotráfico.

Las tensiones regionales han aumentado como resultado de los ataques y el despliegue militar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Washington de usar el combate al tráfico de drogas como pretexto para derrocarlo.

Más temprano, el almirante estadounidense, que ordenó un segundo bombardeo contra una presunta narcolancha en el Caribe, en la que murieron en total once personas, compareció en el Congreso, donde fue cuestionado sobre la legalidad de su decisión.

El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y moderno de la armada de EE. UU., que enviaron al Caribe para las operaciones. FOTO: Getty
El portaaviones Gerald R. Ford, el más grande y moderno de la armada de EE. UU., que enviaron al Caribe para las operaciones. FOTO: Getty

Jefe del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales, Frank Bradley, presentó a los congresistas a puerta cerrada imágenes del ataque.

El video “mostró a las fuerzas militares estadounidenses atacando a marinos naufragados”, denunció el representante demócrata Jim Himes, miembro del comité de Inteligencia, a periodistas.

El primer misil destruyó la embarcación, y luego un segundo misil mató a dos sobrevivientes, unos hechos reconocidos por la Casa Blanca. Es “una de las cosas más perturbadoras que he visto en toda mi carrera como servidor público”, añadió el demócrata.

Hegseth y la presunta orden de “matarlos a todos”

A medida que los ataques en el Caribe se han ido prolongando, la polémica ha crecido en toda la región.

Venezuela es el país más directamente concernido por esta escalada sin precedentes, para la que Estados Unidos ha desplegado una flotilla de casi una veintena de naves, en el Atlántico y el Pacífico, además de cazas en Puerto Rico y miles de marines.

El papel del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, es objeto de una polémica aparte en este doble ataque. El diario Washington Post, citando fuentes militares anónimas, aseguró que Hegseth dio la orden de “matarlos a todos”.

El secretario de defensa y jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth. FOTO: Getty
El secretario de defensa y jefe del Pentágono de Estados Unidos, Pete Hegseth. FOTO: Getty

El diario New York Times señaló, sin embargo, el 1 de diciembre que Hegseth “ordenó un ataque letal, pero no el asesinato de sobrevivientes”.

El representante demócrata Himes dijo a periodistas este jueves que el almirante aseguró en la audiencia a puerta cerrada que Hegseth no ordenó la muerte de todos los que estaban a bordo de la embarcación.

Hegseth declaró esta semana que no estaba presente en la sala de operaciones durante el segundo ataque.

También le puede interesar: ¿Represalia política? Régimen venezolano condenó al yerno de Edmundo González a 30 años de prisión

Temas recomendados

Actividades ilegales
Narcotráfico
Terrorismo
Internacional
Presidente de Estados Unidos
Redes sociales
Drogas
Lucha contra las drogas
Muerte
Mundo
Videos
ataque
Lancha
Caribe
Estados Unidos
Venezuela
Pacífico
Donald Trump
Pete Hegseth
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida