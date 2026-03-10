Pilas con el bolsillo: estos son los cinco gastos diarios que más están golpeando la economía de los paisas

Aunque la inflación nacional dio una señal de moderación en febrero, en Medellín la presión sobre el costo de vida sigue siendo mayor. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la ciudad registró una variación mensual de 1,32%, por encima del promedio nacional de 1,08%, mientras que la inflación anual llegó a 6,19%, superando el 5,29% del país. La cifra ayuda a explicar una sensación común entre muchos hogares del Valle de Aburrá: la plata alcanza para menos. Incluso cuando el indicador general empieza a desacelerarse, en la economía cotidiana los incrementos siguen sintiéndose en gastos frecuentes. Un análisis financiero de Russell Bedford Colombia aterriza el dato de inflación a la vida diaria y señala cinco tipos de gastos que están presionando el presupuesto de los hogares, especialmente en el arranque del año, cuando coinciden pagos escolares, mercado, salud y consumos habituales.

Además, el reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) mostró que Medellín estuvo entre las ciudades con mayor variación mensual del IPC en febrero, solo por debajo de Tunja y Pereira. Le puede interesar: Golpe al bolsillo: yuca, plátano y tomate de árbol, alimentos que más subieron de precio en el último año Estos son los cinco gastos que más están drenando el bolsillo.

1. Comer por fuera, el gasto que más se repite en la semana

Uno de los rubros que más sigue presionando el presupuesto es el de restaurantes y hoteles, que registró una variación anual de 9,61%, la más alta entre las grandes divisiones del IPC de febrero. Ahí entran el corrientazo, el domicilio, el café de media mañana o la comida rápida que se compra cuando no hubo tiempo de cocinar. En Medellín este gasto pesa especialmente porque miles de personas almuerzan fuera de casa en zonas de oficinas, universidades o comercios. El problema no siempre es una salida grande, sino la repetición: varias compras pequeñas de comida preparada durante la semana pueden terminar compitiendo con otros pagos básicos del hogar. Lea más: Inflación avanzó a menor ritmo en febrero y se ubicó en 5,29 %

2. Las compras rápidas en la tienda o el minimercado

El segundo gasto que más está impactando el presupuesto es el llamado mercado de reposición. La división de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una variación anual de 5,84% y una mensual de 1,30% en febrero, además de ser una de las categorías que más aportó al resultado del mes. En la práctica, esto se refleja en las vueltas rápidas a la tienda del barrio, al minimercado o a una aplicación para comprar lo que “faltó”: pan, huevos, frutas, lácteos o mecato. Estas compras por unidad suelen salir más caras y, además, pasan desapercibidas dentro del gasto total del mes.

3. Salud, un gasto que casi no da margen

La división de salud registró una variación anual de 7,82 %, una de las más altas dentro del IPC. A diferencia de otros rubros, aquí el margen de ajuste es mínimo. Medicamentos, consultas, copagos o exámenes son gastos que la mayoría de los hogares no puede aplazar. Por eso, cuando este rubro gana peso en el presupuesto, el ajuste suele terminar trasladándose a consumos más flexibles del hogar.

4. Educación, un gasto que todavía pesa en marzo

El Dane reportó que educación fue la división con mayor variación mensual en febrero, con 5,64%, mientras que la variación anual llegó a 7,44%. Entre los factores que impulsaron este aumento estuvieron las matrículas escolares, la educación preescolar y básica, así como los programas técnicos, tecnológicos y universitarios. En Medellín el impacto todavía se siente en marzo, no solo por las pensiones, sino también por gastos asociados como útiles, transporte escolar, fotocopias o pagos pendientes del inicio de clases. Conozca también: Colombia es el cuarto país con mayor inflación en América Latina

5. Los pagos pequeños que pasan desapercibidos

Hay un quinto gasto que muchas veces no se detecta con facilidad: los pagos pequeños y repetidos.

Trayectos cortos, snacks, recargas, suscripciones, pedidos por aplicaciones o compras digitales suelen parecer inofensivos de forma individual, pero sumados a lo largo de la semana terminan pesando en el presupuesto. El Dane identificó que entre los consumos que más aportaron al resultado mensual del IPC estuvieron el transporte urbano y las comidas preparadas para consumo inmediato, dos gastos que se repiten con frecuencia en la rutina diaria.

La clave: identificar dónde se está yendo la plata