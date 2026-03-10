Arrancan obras en el puente de la Avenida 80 sobre la quebrada La Iguaná: así está el cronograma

Un nuevo intercambio vial que hace parte de las obras del Metro de la 80 comenzará a ejecutarse a partir de esta semana en el occidente de Medellín. Se trata de un nuevo puente vehicular en la Avenida 80 sobre la quebrada La Iguaná, ubicado cerca al Éxito de Robledo. Según informó la Alcaldía de Medellín, las obras comenzarán a partir de este miércoles 11 de marzo y comprenderán varias etapas. En contexto: Gobierno Petro transferirá el 17 % de la plata que debía girar en 2025 para el Metro de la 80 La primera consistirá en la relocalización de varias redes de servicios públicos y la segunda en la demolición del puente existente para abrirle campo a uno más moderno. Jaime Andrés Naranjo, secretario de Infraestructura Física de Medellín, señaló que la obra tiene trabajos programados las 24 horas del día, buscando que pueda culminarse lo más pronto posible.

“La demolición del puente sobre la quebrada La Iguaná es un paso clave para avanzar en el proyecto Metro de la 80. La nueva estructura permitirá mejorar la movilidad en este corredor estratégico del occidente de Medellín y garantizar las condiciones para la futura operación del sistema. Su construcción contempla actividades de cimentación, apoyos, montaje de superestructura y adecuación de vías”, expresó el funcionario. A finales de 2025, el Metro de Medellín, entidad a cargo del proyecto, informó que las obras del metro ligero de la 80 tenían un porcentaje de ejecución contractual del 42%, un indicador en el que se suman la gestión predial, las obras civiles, la fabricación de los trenes, los sistemas electromecánicos, entre muchas otras tareas. Le puede interesar: Tras más de 50 años, Alberto Lechona cerró su local de toda la vida: ¿dónde abrirán ahora? “El proyecto Metro de la 80 viene de haber tenido un proceso difícil de gestión predial. Digo que lo tuvo porque afortunadamente la administración actual del alcalde Federico tomó unas decisiones valientes, importantes en términos de compensaciones adicionales a través de la política pública de protección a moradores, y eso dio alcance a muchas de esas problemáticas sociales en la gestión predial y permitió avanzar mucho”, expresó el gerente del Metro, Tomás Elejalde, en noviembre de 2025.

“Esa gestión predial está ya por encima del 80% y eso es muy positivo. Ya hay un área que se puede intervenir por parte del contratista mucho más grande y precisamente ya empieza el proceso de llegada de maquinaria pesada para las intervenciones mayores, la construcción de las redes de servicios públicos que se seguirán ejecutando con tecnología sin zanja en donde se pueda (no en todas partes es posible), para evitar traumatismos en la movilidad”, agregó entonces el funcionario. Al cierre del año pasado, dentro de los principales hitos alcanzados por el proyecto se destacaban la construcción de una subestación de energía de EPM que suministrará el fluido eléctrico necesario para la futura línea de transporte, así como el avance de los trabajos de cimentaciones y subterráneos necesarios para la megaobra. Pese a que el proyecto ha garantizado su continuidad, uno de los frentes de incertidumbre que se mantiene se asocia a la financiación por parte del Gobierno Nacional. Lea además: Metro de la 80 se acerca al 50%: lo último será el riel En enero pasado se conoció por ejemplo que la Nación estaba colgada con el pago de los recursos correspondientes a la vigencia 2025 y tras varias reuniones y tensiones administrativas, accedió a desembolsar $85.000 millones, equivalentes al 25% de lo adeudado. Cabe recordar que los recursos correspondientes a la vigencia de 2024, que ascendían a $483.000 millones, solo llegaron a las cuentas del proyecto en marzo de 2025, luego de una intensa gestión por parte de la Alcaldía de Medellín ante el Ministerio de Hacienda.

Así serán los trabajos

A raíz del inicio de los trabajos en el puente de La Iguaná, la Secretaría de Movilidad de Medellín informó que para que las obras se puedan ejecutar serán necesarios varios cierres parciales en dos frentes de la Avenida 80: uno entre las calles 60 y 92 y otro entre las calles 59 y 60. Inicialmente se tiene previsto que estos cierres se hagan en horarios nocturnos, por lo menos hasta el 18 de marzo, buscando causar el menor traumatismo posible en la movilidad.

“Durante estas jornadas, los agentes de tránsito estarán en el lugar regulando la movilidad y protegiendo a todos los actores viales. Se recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas, las cuales pueden consultar en nuestras redes sociales; planear los viajes con tiempo; y priorizar el uso del transporte público para reducir la congestión en este corredor. Agradecemos la paciencia de todos los actores viales. Estas medidas permiten avanzar en un proyecto clave para la movilidad de la ciudad”, dijo el secretario de Movilidad, Pablo Ruiz. Bloque de preguntas y respuestas