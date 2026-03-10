Arrancan obras en el puente de la Avenida 80 sobre la quebrada La Iguaná: así está el cronograma

Un nuevo intercambio vial que hace parte de las obras del Metro de la 80 comenzará a ejecutarse a partir de esta semana en el occidente de Medellín. Se trata de un nuevo puente vehicular en la Avenida 80 sobre la quebrada La Iguaná, ubicado cerca al Éxito de Robledo.
Según informó la Alcaldía de Medellín, las obras comenzarán a partir de este miércoles 11 de marzo y comprenderán varias etapas.
En contexto: Gobierno Petro transferirá el 17 % de la plata que debía girar en 2025 para el Metro de la 80
La primera consistirá en la relocalización de varias redes de servicios públicos y la segunda en la demolición del puente existente para abrirle campo a uno más moderno.
Jaime Andrés Naranjo, secretario de Infraestructura Física de Medellín, señaló que la obra tiene trabajos programados las 24 horas del día, buscando que pueda culminarse lo más pronto posible.