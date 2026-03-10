x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

La Velada del Año 6: estos son los participantes de los combates anunciados por Ibai Llanos

El streamer español anunció por medio de una transmisión los nombres de los 18 creadores de contenido que se enfrentarán en el ring en julio de 2026 en el evento digital.

  • La Velada del Año 6 se realizará en Sevilla, España. FOTO: Tomada de @ibaillanos en Instagram
    La Velada del Año 6 se realizará en Sevilla, España. FOTO: Tomada de @ibaillanos en Instagram
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El streamer español, Ibai Llanos, reveló quiénes serán los creadores de contenido que participarán en La Velada del Año 2026, uno de los eventos de entretenimiento digital más vistos de los últimos años. Los nombres los dio a conocer durante una transmisión realizada este lunes en Twitch y YouTube, donde cuenta con más de 30 millones de seguidores.

Lea aquí: Perturbadoras publicaciones de Ivanna Ortiz, la mujer señalada de disparar contra la mansión de Rihanna en Los Ángeles

La Velada del Año es un evento de boxeo en vivo transmitido por streaming en el que combaten creadores de contenido de habla hispana. Además de los enfrentamientos, también hay presentaciones musicales de artistas reconocidos a nivel internacional.

Este espacio fue creado por Ibai Llanos, uno de los streamers más seguidos del mundo digital, en 2021, y desde entonces se ha convertido en la transmisión anual de Twitch más vista de la plataforma.

Puede leer: ¿Quién mandó en las redes en 2025? Conozca a los 50 personajes con más influencia digital en Colombia

Bizarrap, Ozuna, David Bisbal, Julieta Venegas y Grupo Frontera han sido algunos de los cantantes que han hecho parte de las ediciones anteriores, y en el ring se han enfrentado personajes como Wetscol, Fernanfloo y Germán Garmendia.

¿Quiénes lucharán en La Velada del Año 6?

En su transmisión de esta semana, Ibai Llanos confirmó el nombre de 18 participantes y un total de nueve combates. Entre estos se destaca la presencia de creadores de contenido como Fernanfloo, quien anteriormente había participado en el evento. El youtuber salvadoreño se dedica a realizar videos de comedia y sobre videojuegos. También estará YoSoyPlex, influencer español que es referente en contenido digital sobre viajes.

Del listado de luchadores, la única participante colombiana es La Parce, una streamer cucuteña de 23 años que ganó reconocimiento en Twitch durante la pandemia por sus transmisiones jugando Call of Duty. La colombiana se enfrentará contra Fabiana Sevillano, una influencer española.

Estos son los nombres de los participantes de La Velada del Año 6 y cómo quedaron organizados los combates:

- Plex vs. Fernanfloo

- Edu Aguirre vs. Gastón Edul

- Samy Rivers vs. Roro

- Lit Killah vs. Kidd Keo

- Fabiana Sevillano vs. La Parce

- Clersss vs. Natalia MX

- Angie Velasco vs. Alondrissa

- Gero Arias vs. Viruzz

- Marta Díaz vs. Tatiana Kaer

La sexta edición del evento se realizará el 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja, en Sevilla, donde fanáticos de todo el mundo podrán asistir para ver las peleas en vivo y en directo. La Velada del Año 6, al igual que en ocasiones anteriores, se transmitirá por las cuentas de Twitch y YouTube de Ibai, que en 2025 tuvo más de 9 millones de espectadores simultáneos.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo es La Velada del Año 6?
La Velada del Año 6 se realizará el 25 de julio de 2026 en el Estadio La Cartuja de Sevilla.
¿Quién organiza La Velada del Año?
El evento fue creado por el streamer español Ibai Llanos y se transmite por Twitch y YouTube.
¿Quién es la colombiana que pelea en La Velada del Año 6?
La única colombiana confirmada es la streamer La Parce, quien se enfrentará a la influencer española Fabiana Sevillano.

Temas recomendados

Boxeo
Entretenimiento
Redes sociales
Tendencias
Influencer
España
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida