La Velada del Año 6: estos son los participantes de los combates anunciados por Ibai Llanos

El streamer español, Ibai Llanos, reveló quiénes serán los creadores de contenido que participarán en La Velada del Año 2026, uno de los eventos de entretenimiento digital más vistos de los últimos años. Los nombres los dio a conocer durante una transmisión realizada este lunes en Twitch y YouTube, donde cuenta con más de 30 millones de seguidores.

La Velada del Año es un evento de boxeo en vivo transmitido por streaming en el que combaten creadores de contenido de habla hispana. Además de los enfrentamientos, también hay presentaciones musicales de artistas reconocidos a nivel internacional.

Este espacio fue creado por Ibai Llanos, uno de los streamers más seguidos del mundo digital, en 2021, y desde entonces se ha convertido en la transmisión anual de Twitch más vista de la plataforma.

Bizarrap, Ozuna, David Bisbal, Julieta Venegas y Grupo Frontera han sido algunos de los cantantes que han hecho parte de las ediciones anteriores, y en el ring se han enfrentado personajes como Wetscol, Fernanfloo y Germán Garmendia.