Abatido alias Ramiro, cabecilla de las disidencias en Antioquia, tras bombardeo del Ejército: ¿quién era?

Un bombardeo ejecutado por las Fuerzas Militares en la zona rural de Ituango dejó un saldo de siete presuntos integrantes de las disidencias de las Farc muertos, entre ellos alias Ramiro, señalado como el principal líder del Frente 18 en la subregión del Norte antioqueño.
El reporte fue entregado por el comandante general de las Fuerzas Militares, general Hugo Alejandro López Barreto, quien agregó que las tropas capturaron a una mujer herida durante el desarrollo de la operación y que al parecer sería la hermana del cabecilla.
“En desarrollo de una operación de interdicción aérea y asalto aéreo adelantada por las Fuerzas Militares y la Fuerza Aérea en zona rural del municipio de Ituango, se logró un contundente resultado operacional contra integrantes del Grupo Armado Organizado residual Estructura 18, facción Mordisco”, informó el alto oficial.