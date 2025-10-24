Video | En “lenguaje tarzaneado”, Maduro le pide a Estados Unidos que detenga despliegue militar: “Yes peace, no crazy war”

“¡No crazy war, please!”... El presidente Nicolás Maduro, aseguró en lo que él llamó un “lenguaje tarzaneado” que “Venezuela quiere paz” ante lo que considera una amenaza de invasión militar por parte de Estados Unidos en medio del despliegue militar que adelanta en el Caribe.
Lea aquí: Exsubsecretario del Tesoro de EE. UU. aseguró que dinero ilícito de Venezuela financió la campaña presidencial de Gustavo Petro
Y es que Estados Unidos desplegó en agosto destructores, un submarino y barcos con fuerzas especiales en aguas internacionales del Caribe. El 2 de septiembre este operativo realizó el primero de los nueve ataques contra embarcaciones y submarinos, dos de ellos en el Pacífico, en los que han matado al menos a 37 presuntos narcos.