“Gracias por su legado”: las reacciones de los maestros de la salsa a la muerte de Willie Colón

Este sábado 21 de febrero falleció Willie Colón, el cantante y trombonista de origen puertorriqueño que revolución el género caribeño en más de seis décadas de carrera artística. Su muerte fue confirmada por medio de una publicación de Facebook realizada por su familia.
Contexto: Willie Colón, el trombonista que terminó conquistando la salsa con su voz y sus letras
“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, informaron sus seres queridos en redes sociales.
Aunque no ha sido confirmada la causa de la muerte, desde hace varios días había crecido la preocupación entre sus fanáticos por el estado de salud de Colón, quien según revelaron insiders y salseros se encontraba hospitalizado en su natal Nueva York.