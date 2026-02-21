“Gracias por su legado”: las reacciones de los maestros de la salsa a la muerte de Willie Colón

Este sábado 21 de febrero falleció Willie Colón, el cantante y trombonista de origen puertorriqueño que revolución el género caribeño en más de seis décadas de carrera artística. Su muerte fue confirmada por medio de una publicación de Facebook realizada por su familia. Contexto: Willie Colón, el trombonista que terminó conquistando la salsa con su voz y sus letras “Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, informaron sus seres queridos en redes sociales. Aunque no ha sido confirmada la causa de la muerte, desde hace varios días había crecido la preocupación entre sus fanáticos por el estado de salud de Colón, quien según revelaron insiders y salseros se encontraba hospitalizado en su natal Nueva York.

Artistas de la salsa se despiden de Willie Colón

Willie, de 75 años, se convirtió en una de las grandes leyendas del género. Así es como colegas y exponentes de la salsa lo han recordado este sábado en sus emotivos mensajes de despedida. “Canciones que marcaron generaciones, historias que se volvieron himnos y una fuerza artística que transformó la salsa para siempre.Acompañamos a su familia, amigos y seguidores en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en el legado inmenso que nos deja y en la certeza de que su música seguirá viva en cada esquina donde suene una clave”, escribió el Grupo Niche en su cuenta oficial de Instagram.

Bobby Valentín, el bajista puertorriqueño, también dio su pésame a los familiares de Colón. El artista fue uno de los que esta semana alertó sobre el estado de salud del cantante y le deseo una pronta recuperación en sus redes sociales. “Triste noticia la que acabo de recibir. Tenía fe y esperanza de que Nuestro Señor lo sanara. Pero la voluntad de Nuestro Señor fue otra. Me uno al dolor de la Esposa, hijos, nietos y Familia, Amigos, Colegas y seguidores por la partida de un gran visionario, con una identidad propia. Su legado vivirá en todos nosotros. Mis Condolencias, Paz y Fortaleza en estos momentos de dolor”, dijo Valentín.

El puertorriqueño Tito Nieves, con quien Colón compartió escenario en múltiples ocasiones, se despidió del trombonista con una fotografía junto a él. “Con mucha tristeza despedimos al maestro Willie Colón, un pilar de la salsa y un visionario que marcó nuestra música para siempre. Siempre admiré su genialidad y su talento incomparable. Gracias por tu legado, maestro”, le escribió Nieves. Y Víctor Manuelle, otro de los artistas influenciados por Willie y que subió a tarima varias veces con el trombonista, aseguró que esta es otra gran pérdida para la salsa. “Responsable de un nuevo sonido de la salsa. Tuve la oportunidad de compartir el escenario en varias ocasiones y tener interesantes conversaciones. Hombre de carácter fuerte, pero siempre me trató con mucho respeto. Su legado quedará para la historia”, dijo en Instagram.