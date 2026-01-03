Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “operación brillante” la acción militar que, según anunció, permitió la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y de su esposa. Las declaraciones las hizo en una breve entrevista telefónica con The New York Times en la madrugada del sábado, poco después del anuncio oficial.

Trump afirmó que la operación contó con una planificación cuidadosa y con la participación de “grandes tropas y grandes personas”. “Fue una operación brillante, en realidad”, dijo al diario.