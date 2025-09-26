Murió el director del documental sobre accidente de Chapecoense en accidente aéreo en Brasil

Una nueva tragedia aérea conmocionó a Brasil. El director brasileño Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, reconocido por su serie documental “Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia”, falleció en un fuerte accidente en su avioneta privada en la región del Pantanal.
El siniestro, que cobró la vida de otras tres personas, puso el fin a la carrera de un cineasta nominado a los premios Emmy por una obra que ya exploraba las fallas y las consecuencias de un desastre de aviación, siendo una trágica coincidencia.
