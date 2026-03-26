x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Video | Al menos 18 muertos dejó accidente de autobús que cayó a un río en Bangladesh

Un autobús con cerca de 50 pasajeros cayó al río Padma, en el centro de Bangladesh, cuando intentaba subir a un transbordador. Esto es lo que se sabe.

  • Equipos de rescate trabajaron durante horas tras el accidente de un autobús que cayó al río Padma, en el centro de Bangladesh. FOTO: Captura de video
    Equipos de rescate trabajaron durante horas tras el accidente de un autobús que cayó al río Padma, en el centro de Bangladesh. FOTO: Captura de video
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 3 horas
bookmark

Al menos 18 personas murieron luego de que un autobús con cerca de 50 pasajeros cayera a un río en el centro de Bangladesh, en un accidente ocurrido en la tarde del miércoles y que obligó a desplegar una operación de rescate que se extendió hasta la mañana de este jueves.

Lea aquí: Medicina Legal ya identificó a 24 víctimas del accidente del Hércules en Putumayo

De acuerdo con las autoridades, el vehículo se precipitó al río Padma, en el distrito de Rajbari, ubicado a unos 84 kilómetros de Daca, la capital del país, cuando intentaba subir a un transbordador.

El autobús cubría una ruta desde el distrito suroccidental de Kushtia hacia la capital, en medio del regreso de cientos de personas a sus trabajos tras el feriado islámico de Eid al-Fitr.

Según reportaron los equipos de emergencia, varios de los ocupantes alcanzaron a salir del vehículo y nadaron hasta ponerse a salvo, pero otros quedaron atrapados en el interior del bus cuando este se hundió en el agua.

Las labores de rescate comenzaron poco después del accidente y continuaron durante la noche con apoyo de una embarcación especializada, que permitió sacar el vehículo del río.

Siga leyendo: Casi un centenar de muertos: recuento de víctimas por accidentes aéreos en las Fuerzas Militares durante el Gobierno Petro

Los rescatistas siguieron trabajando durante la madrugada para recuperar cuerpos, mientras intentaban establecer si aún había personas desaparecidas.

Las autoridades indicaron que las fuertes corrientes del río y las lluvias dificultaron la operación de búsqueda y recuperación de víctimas.

De acuerdo con el balance entregado por el Departamento de Bomberos y de Defensa Civil, entre los fallecidos se encuentran 10 mujeres y dos menores de edad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el accidente dejó más desaparecidos ni han precisado las causas que provocaron la caída del autobús al río.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuántas personas murieron en el accidente de bus en Bangladesh?
Hasta el balance de este jueves 26 de marzo, se confirman 18 personas fallecidas, entre ellas 10 mujeres y dos menores de edad.
¿Dónde ocurrió exactamente la tragedia del río Padma?
El accidente tuvo lugar en el distrito de Rajbari, a unos 84 kilómetros de la capital, Daca, mientras el autobús intentaba embarcar en un ferri.
¿Qué dificultó el rescate de las víctimas en Bangladesh?
Las autoridades informaron que las fuertes corrientes del río Padma y las lluvias intensas durante la madrugada complicaron el trabajo de los buzos y rescatistas.

Temas recomendados

Accidentes
Accidentes de tránsito
Heridos
Ríos
video
tragedia
Asia
India
Medio Oriente
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida