¿Quién era Jesse Jackson, el líder de los derechos civiles que cambió la política en EE. UU.?

Jesse Jackson, quien falleció este martes a los 84 años, fue un incansable activista por los derechos civiles y sus dos campañas presidenciales en los años 1980 allanaron el camino para la llegada a la Casa Blanca, dos décadas después, del primer presidente negro de Estados Unidos.
Al anunciar su deceso, su familia destacó que “su inquebrantable fe en la justicia, la igualdad y el amor inspiró a millones de personas”. “Nuestro padre fue un líder servicial, no solo para nuestra familia sino para los oprimidos, los que no tienen voz y los ignorados de todo el mundo”, indicaron sus familiares en un comunicado.
Compañero de Martin Luther King en los años sesenta, orador talentoso, este pastor bautista nacido el 8 de octubre de 1941 en un Estados Unidos marcado por la segregación racial, hizo retroceder a lo largo de su vida las barreras que limitaban el espacio político abierto a los afroestadounidenses. Jackson estuvo presente en algunos de los mayores episodios del largo combate por la igualdad en Estados Unidos.