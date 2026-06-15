Colombia sigue sin conocer sus reservas de petróleo y gas de 2025, ¿qué oculta el Gobierno Petro?

Ya van más de 45 días desde que venció el plazo legal y Colombia sigue sin conocer cuántos años de petróleo y gas le quedan en el subsuelo. La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) no ha publicado el Informe de Recursos y Reservas (IRR) correspondiente al año 2025, un documento que por decreto debía estar disponible antes del 30 de abril. El año pasado, el mismo informe se reveló el 27 de mayo de 2025. Hoy es mediados de junio de 2026 y el dato sigue guardado. Siga leyendo: Exportaciones de petróleo en Colombia alcanzarían US$17.500 millones en 2026 y volverían a liderar el ingreso de divisas

La ley lo ordena, el gobierno no cumple

El artículo 2.2.1.1.1.1.1.4 del Decreto 1073 de 2015 es explícito al mencionar que la ANH debe entregar al Ministerio de Minas y Energía, “dentro de los ciento veinte días calendario posteriores al inicio de cada año”, los volúmenes de reservas probadas de hidrocarburos de la nación y el pronóstico de producción por cada campo. Ese plazo venció y el informe no fue revelado. Amylkar Acosta, exministro de Minas y Energía, calificó la situación de “grave omisión” en una publicación en cuenta de X. “En un hecho inédito, la ANH se ha abstenido de revelar su Informe anual de Recursos y Reservas, al que está obligada por el Decreto 1073 de 2015”, advirtió el exfuncionario. Y fue más lejos: “Sin este informe, la industria de los hidrocarburos está vendada, dando palos de ciego, y ello, en lugar de atraer la inversión y a los inversionistas, los está alejando”.

El documento ya existe, pero está retenido

La situación es todavía más llamativa porque el informe ya fue elaborado y entregado. Fuentes de la industria consultadas por el diario económico Portafolio confirmaron que la ANH, bajo la dirección de Pablo Yesid Fajardo Benítez, entregó el IRR al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, desde finales de abril. Es decir, el documento existe, está auditado y en manos del Ministerio. Lo que no ha ocurrido es su divulgación pública en rueda de prensa. Desde la cartera de Minas respondieron que “por temas técnicos están en ajustes” y sostuvieron que “la regulación no les obliga a una fecha específica”. Sin embargo, esta posición contradice directamente lo dispuesto en el Decreto 1073 de 2015, que sí establece un plazo de 120 días calendario. Una fuente adicional consultada por Portafolio fue aún más directa al afirmar que al estar auditadas las cifras, el Ministerio no puede modificar el reporte. Lo que hace, dijo la fuente, es “controlar el mensaje”. Siga leyendo: Polémica por reservas de Ecopetrol: 100 millones de barriles provendrían de cambios regulatorios

Las dos teorías que circulan en el sector

Dentro de la industria petrolera y gasífera colombiana corren dos versiones sobre el motivo del retraso. La primera teoría sostiene que las cifras habrían resultado mejor de lo esperado, pero que el gobierno prefiere revelarlas después de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, para no alimentar un debate que podría resultar incómodo ante la posición tajante del presidente Gustavo Petro frente a los hidrocarburos. La segunda versión, que según las fuentes consultadas “es la que más fuerza tiene”, apunta en dirección contraria, que las reservas habrían desmejorado y el Ejecutivo estaría evitando que ese dato incida en el debate electoral, donde la soberanía energética y la autosuficiencia son ejes centrales de la discusión.

Colombia cerró 2024 con 2.035 millones de barriles (Mbl) de reservas probadas (1P) de petróleo, un aumento del 0,74 % frente al 2023.

La mayor expectativa del sector se concentra en las reservas de gas natural. En 2024, el dato más reciente publicado, el saldo de reservas probadas de gas cerró en 2,064 giga pies cúbicos (Gpc), con una relación reservas/producción de apenas 5,9 años. Entre 2022 y 2024, las reservas de gas habían acumulado una caída del 27%. Si el IRR 2025 confirma una nueva reducción, el país podría estar por debajo de los 2 terapiés cúbicos, un umbral que los expertos consideran crítico. El problema es que Colombia ya importa gas natural licuado (GNL) para cubrir su déficit, y esa dependencia subirá de nivel durante el fenómeno de El Niño que se avecina, según proyecciones de agencias internacionales. Las termoeléctricas necesitan gas para generar electricidad cuando los embalses están bajos, y si las reservas propias no alcanzan, el país tendrá que comprar más en mercados externos a precios que no controla.

Lo que sí sabemos: los datos de Ecopetrol y sus bemoles

El único referente reciente disponible es el reporte de Ecopetrol publicado en febrero de 2026. La petrolera estatal reveló que sus reservas probadas netas fueron de 1.944 millones de barriles de petróleo equivalente (crudo y gas), un aumento del 2,7% frente a 2024, con un índice de reposición del 121%. Sin embargo, la firma de análisis BTG Pactual cuestionó esa mejora y señaló que el repunte se explicó principalmente por un cambio regulatorio y por el alza en reservas de crudo, porque las de gas, en realidad, bajaron. En detalle, las reservas probadas de crudo de Ecopetrol subieron 133 millones de barriles en 2025 hasta 1.497 millones, mientras que las de gas cayeron 61 millones de barriles equivalentes, cerrando en 264 millones. Las reservas en el exterior también descendieron 21 millones de barriles equivalentes. Además, analistas advirtieron que en esa mejora influyó la compra del 45% del bloque de crudos pesados CPO-09 en los Llanos Orientales, completada en febrero de 2025. Es decir, parte del crecimiento vino de una adquisición, no de nuevos descubrimientos.

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Los datos de 2024 que sirven de referencia

Mientras llega el IRR 2025, el último informe público, el del año 2024, ofrece algunas pistas sobre la situación de partida. En petróleo, las reservas probadas (1P) cerraron en 2.035 millones de barriles, un leve aumento del 0,74% frente a 2023, con una relación reservas/producción de 7,2 años. Entre 2018 y 2024, Colombia incorporó 1.797 millones de barriles y produjo 1.720 millones, lo que significa que repuso todo lo que extrajo y añadió un 4,47% adicional. Por cada 100 barriles producidos en 2024, se repusieron 105. En gas, la situación fue más crítica porque las reservas probadas sumaron 2.064 Gpc, con una relación reservas/producción que bajó de 6,1 a 5,9 años. Lo positivo fue que se logró revertir la caída pronunciada del año anterior, incorporando 42 Gpc adicionales. Los recursos contingentes de gas, volúmenes ya descubiertos pero aún no comerciales, alcanzaron 11.096 Gpc en 2024, un aumento del 48% frente a 2023, impulsado principalmente por los hallazgos en el Caribe offshore.

La ANH también actualizó en noviembre de 2025 su metodología de valoración de recursos y reservas mediante la Resolución 0895, para alinearla con estándares internacionales. Fuentes del sector señalan que esta modernización regulatoria exige un proceso de auditoría adicional antes de hacer públicos los saldos. Pero los críticos de la demora no lo ven así y argumentan que la actualización metodológica era previsible y que el plazo de 120 días es suficiente para incorporar cualquier ajuste técnico. El cierre de la ventana para que las operadoras cargaran sus reportes en el sistema SOLAR de la ANH fue el 1 de abril de 2026. Desde entonces, el gobierno tiene el consolidado en su poder y han pasado más de dos meses.

Colombia produce en promedio más de 740.000 barriles diarios de crudo, según datos de la ANH para el primer trimestre de 2026. Esa producción sostiene ingresos fiscales, regalías para regiones y divisas para la economía nacional.