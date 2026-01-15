Agente del ICE le disparó a venezolano en Minéapolis, una semana después del asesinato de mujer

Un agente federal de inmigración disparó el miércoles contra un venezolano en Mineápolis, informaron las autoridades municipales, que pidieron “mantener la calma” una semana después de que otros oficiales migratorios causaran la muerte a una estadounidense en esa misma ciudad.
Lea aquí: Hito: Estados Unidos registra más migrantes saliendo que entrando por primera vez en medio siglo
El jefe de policía local, Brian O’Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche.
“Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto”, explicó en una rueda de prensa.