Agente del ICE le disparó a venezolano en Minéapolis, una semana después del asesinato de mujer

Un agente federal de inmigración disparó el miércoles contra un venezolano en Mineápolis, informaron las autoridades municipales, que pidieron “mantener la calma” una semana después de que otros oficiales migratorios causaran la muerte a una estadounidense en esa misma ciudad. Lea aquí: Hito: Estados Unidos registra más migrantes saliendo que entrando por primera vez en medio siglo El jefe de policía local, Brian O’Hara, dijo que el tiroteo se produjo tras un altercado frente a una residencia entre un hombre y un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos en la zona norte de la ciudad el miércoles por la noche. “Durante el forcejeo, el agente federal disparó su arma e hirió a un hombre adulto”, explicó en una rueda de prensa.

Funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también confirmaron el tiroteo en una publicación en X, y señalaron que “un inmigrante ilegal de Venezuela” fue detenido en un control de tráfico y se resistió al arresto. “Mientras el individuo y el agente policial forcejeaban en el suelo, dos personas salieron de un apartamento cercano y también atacaron al agente con una pala para nieve y un palo de escoba”, indicó el DHS. Siga leyendo: EE. UU. congela visas de inmigrante para 75 países, incluida Colombia: ¿A quiénes afecta y qué pasa con visas de turismo, estudio y negocios? El agente “realizó un disparo defensivo para proteger su vida”, e hirió en la pierna al primer individuo. La herida en la pierna no puso en peligro la vida del ciudadano venezolano, que fue trasladado a un hospital para recibir tratamiento, informaron las autoridades locales. O’Hara añadió que el tiroteo del miércoles generó una multitud de manifestantes alrededor del lugar donde ocurrió, y que algunos lanzaron fuegos artificiales a los agentes.

Este hecho ocurre después de que Renee Nicole Good, una estadounidense de 37 años, muriera en su auto el 7 de enero por disparos de un agente del ICE durante una redada contra migrantes también en Mineápolis.

Trump amenazó al estado con Acta Insurreccional

Tras los hechos, el presidente Donald Trump amenazó este jueves con invocar la legislación conocida como Acta Insurreccional, que permite el despliegue de militares dentro del país, si las autoridades del estado de Minnesota no detienen “los ataques” contra los agentes de migraciones. Le puede interesar: Adolescente colombiano salió del colegio y fue asesinado a tiros frente a su casa en Estados Unidos “Si los políticos corruptos de Minnesota no acatan la ley y detienen los ataques de los agitadores profesionales y los insurrectos contra los patriotas del ICE, que solo tratan de cumplir con su trabajo, invocaré el Acta Insurreccional”, declaró el mandatario en la red Truth Social.

Desde que regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ha impulsado una ola masiva de deportaciones de personas indocumentadas, una de sus principales promesas de campaña. “Entendemos que hay enojo (...). Mineápolis vuelve a exigir que ICE abandone la ciudad y el estado (Minnesota) de inmediato”, escribieron las autoridades de esa ciudad del Medio Oeste estadounidense en la red social X. Las autoridades de Mineápolis y del estado de Minnesota han rechazado las acciones de los agentes del DHS, incluidos los de ICE.