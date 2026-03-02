Cifra histórica para la medicina animal: pareja donó 120 millones de dólares a la universidad que salvó la vida de su perro

La vida de un perro llamado Ángel cambió el rumbo de la medicina animal. Lo que comenzó como un tratamiento por linfoma en 2018 se transformó en la donación más grande jamás registrada en este sector: 120 millones de dólares entregados por la Fundación de la Familia Weill a la Universidad de California Davis (UC Davis).
Este aporte financiero sin precedentes, realizado oficialmente el pasado 28 de enero de 2026, se volvió viral durante los últimos días, ya que no solo expandirá la infraestructura de una de las facultades más prestigiosas del mundo, sino que provocó su renombramiento oficial en honor a los filántropos Joan y Sanford I. Weill.