Cifra histórica para la medicina animal: pareja donó 120 millones de dólares a la universidad que salvó la vida de su perro

La vida de un perro llamado Ángel cambió el rumbo de la medicina animal. Lo que comenzó como un tratamiento por linfoma en 2018 se transformó en la donación más grande jamás registrada en este sector: 120 millones de dólares entregados por la Fundación de la Familia Weill a la Universidad de California Davis (UC Davis). Le puede interesar: 50 animales “viejitos” ya tienen un nuevo hogar gracias a la primera Adoptatón del año en Medellín Este aporte financiero sin precedentes, realizado oficialmente el pasado 28 de enero de 2026, se volvió viral durante los últimos días, ya que no solo expandirá la infraestructura de una de las facultades más prestigiosas del mundo, sino que provocó su renombramiento oficial en honor a los filántropos Joan y Sanford I. Weill.

El origen de este multimillonario aporte es estrictamente personal. La decisión de la pareja Weill de respaldar a la institución nació tras la experiencia vivida con su mascota, que fue atendida por un grave linfoma. Según los donantes, la atención médica que recibió su perro dejó una “huella profunda” en su familia tras salvarlo. “Esta donación impulsará nuestras iniciativas de investigación traslacional para enfermedades como el cáncer, los trastornos neurológicos y las enfermedades cardiovasculares que afectan tanto a animales como a humanos”, expresaron desde la institución.

Los filántropos Joan y Sanford I. Weill junto con directivos de la Universidad de California Davis. FOTO: UC Davis

Un nuevo hospital tecnológico: Investigación científica y salud compartida

El plan de inversión para estos recursos tiene una hoja de ruta definida. De la cifra total, según la institución, 80 millones de dólares se destinarán de forma exclusiva a la construcción de un nuevo hospital docente para pequeños animales. El objetivo de esta infraestructura es modernizar la atención clínica, mejorar los procesos de diagnóstico y ampliar la capacidad de tratamiento para mascotas. “UC Davis es mundialmente reconocida por su excelencia en medicina veterinaria, investigación y servicio”, detalló el rector Gary S. May.

Con estas instalaciones, la universidad pretende elevar los estándares de formación para los nuevos profesionales del área, permitiendo que el aprendizaje se realice en un entorno de vanguardia tecnológica que responda a la demanda creciente de servicios veterinarios especializados. Los 40 millones de dólares restantes del fondo se han asignado al fortalecimiento de la investigación científica. Este capital financiará proyectos enfocados en enfermedades complejas que presentan un desafío común: patologías que afectan tanto a animales como a seres humanos.

El motor de la filantropía: la gratitud

De acuerdo con el comunicado emitido por parte de la Universidad de California, el enfoque de estos recursos priorizará los ensayos clínicos y el desarrollo de programas científicos. La donación por parte de la pareja fue por la “gratitud” que sintieron al ser ayudados. La meta es que los hallazgos derivados de estos estudios no solo beneficien a la población animal, sino que aporten datos cruciales para la medicina traslacional, acelerando el descubrimiento de tratamientos para afecciones compartidas entre especies.

Él es Angel, el perro de Joan y Sanford I. Weill. FOTO: UC Davis