Minería ilegal y grupos armados generan crisis de inseguridad a comunidades indígena en Venezuela

La minería ilegal ha generado una “crisis de inseguridad” en asentamientos indígenas del sur de Venezuela marcados por la presencia de grupos armados, denunciaron este jueves activistas durante la presentación de un informe sobre derechos humanos.
En este contexto, líderes indígenas ven con recelo los alcances de la nueva ley minera impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, que gobierna bajo fuerte presión de Washington tras la captura de Nicolás Maduro en enero durante una incursión estadounidense.
La ley abre la puerta a inversionistas extranjeros para dinamizar una economía postrada durante la última década.
“Hemos enfrentado muchas situaciones (por) el tema de la inseguridad de grupos armados”, dijo la líder indígena Liz Hernández, de la comunidad Maurak ubicada en el minero estado Bolívar fronterizo con Brasil.