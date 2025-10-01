Militares de EE. UU. recibirán entrenamiento en selva de Panamá en medio de tensión con Venezuela por despliegue en el Caribe

Medio centenar de infantes de la marina de Estados Unidos recibirán entrenamiento en la selva panameña en octubre para mejorar sus capacidades “en uno de los entornos más exigentes”, informó recientemente el gobierno de Panamá.
El entrenamiento fue anunciado mientras Estados Unidos realiza un despliegue de buques de guerra en el Caribe para luchar contra el narcotráfico, pero que Venezuela considera una “amenaza” a su territorio.
Le puede interesar: Israel interceptó 40 barcos que iban con ayuda humanitaria para Gaza; en la flotilla iban Greta Thunberg y dos colombianos
“Panamá será el escenario de una operación estratégica con el Curso de Entrenamiento Combinado de Operaciones en la Selva”, del 9 al 29 de octubre, señaló este martes el Ministerio de Seguridad Pública panameño en un comunicado.