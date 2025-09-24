x

Expresidenta Bachelet será nominada por Chile para la Secretaría General de las Naciones Unidas

En caso de ser elegida, sería la primera mujer en ocupar el máximo cargo en la ONU, además de la segunda persona latinoamericana en la historia.

  Michelle Bachelet fue nominada por el presidente de Chile para ser secretaria general de la ONU. Sería la primera mujer en estar a cargo del organismo internacional. Foto: Getty Images
    Michelle Bachelet fue nominada por el presidente de Chile para ser secretaria general de la ONU. Sería la primera mujer en estar a cargo del organismo internacional. Foto: Getty Images
Agencia AFP
hace 6 horas
bookmark

Chile nominará a la expresidenta Michelle Bachelet al puesto de secretaria general de las Naciones Unidas, anunció el presidente chileno, Gabriel Boric.

Bachelet será la candidata de Chile para reemplazar al portugués Antonio Guterres, dijo Boric durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York.

Michelle Bachelet, de 73 años y pediatra de profesión, ha hecho historia en Chile, siendo la única mujer en llegar a la presidencia en dos ocasiones (2006-2010 y 2014-2018). Posteriormente, fue nombrada directora ejecutiva de ONU Mujeres (2010-2013) y luego, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos (2018-2022).

“Bachelet no sólo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global. Es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran a esta organización”, agregó Boric durante su intervención, en el que estuvo acompañado por Bachelet.

El nombre de la chilena suena habitualmente entre los posibles candidatos a la secretaría general de la ONU, junto con el de la mexicana Alicia Bárcena, excanciller de México y exsecretaria general de la Cepal.

“Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza. La experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer”, aseguró el presidente chileno.

Militante del Partido Socialista chileno, Bachelet había deslizado una posible candidatura en marzo pasado.

Guterres, de 75 años, concluye su segundo periodo como secretario general al frente de Naciones Unidas el 31 de diciembre de 2026.

Desde su fundación en 1945, la ONU nunca ha tenido una mujer al mando. Además, solo un latinoamericano, el peruano Javier Pérez de Cuéllar, ocupó el máximo cargo entre 1982 y 1991.

