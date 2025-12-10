x

Miami eligió a la primera alcaldesa demócrata en casi 30 años y rechazó al candidato respaldado por Trump

El partido Republicano de Donald Trump ha sufrido varios golpes electorales este 2025.

    La alcaldesa electa de Miami, Eileen Higgins, es la primera mujer en ocupar el cargo. FOTO: INSTAGRAM @eileenhigginsmiami
    Eileen Higgins
Agencia AFP
hace 6 horas
bookmark

Los votantes de Miami eligieron a Eileen Higgins como la nueva alcaldesa de esta ciudad estadounidense, lo que la convierte en la primera demócrata en ocupar el cargo en casi 30 años.

Higgins obtuvo cerca del 60% de los votos en la segunda vuelta electoral, según CNN y el periódico Miami Herald, y derrotó a Emilio T. González, el candidato republicano respaldado por el presidente Donald Trump.

Además de ser la primera demócrata en ganar la alcaldía de Miami desde la década de 1990, Higgins, de 61 años, es la primera mujer elegida para el cargo.

Eileen Higgins

A pesar de ganar por un margen de dos dígitos, la participación en estos comicios fuera del calendario electoral fue baja, con solo un 20% de los registrados registrados.

Con una importante población latina, la política de Miami ha estado dominada por republicanos de ascendencia cubana Durante gran parte de las últimas tres décadas.

Trump, quien los fines de semana suele frecuentar su club Mar-a-Lago, ubicado a unos 107 kilómetros al norte de Miami, ganó los votos electorales de Florida en 2016, 2020 y 2024.

“Juntos pasamos la página de años de caos y corrupción y abrimos la puerta a una nueva era para nuestra ciudad, un tiempo definido por un liderazgo ético y responsable que ofrece resultados reales para la gente”, dijo Higgins en un comunicado, según medios.

La elección de la nueva alcaldesa marca el último triunfo demócrata en una serie de eventos electorales este año, tras conseguir puestos clave a nivel estatal en Virginia y Nueva Jersey, y la alcaldía de Nueva York.

La serie de exitosas campañas demócratas se interpreta ampliamente como un rechazo al regreso de Trump a la Casa Blanca a inicios de año.

Relacionado: Los retos que le esperan a Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York

