México llevará a la CIDH 14 muertes de migrantes bajo custodia de ICE en Estados Unidos

La muerte de un ciudadano mexicano en un centro de detención migratoria en California llevó al Gobierno de México a escalar su reclamo ante instancias internacionales. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su administración llevará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los casos de connacionales fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).
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La decisión fue anunciada luego de conocerse el fallecimiento de José Guadalupe Ramos-Solano, un migrante mexicano que se encontraba retenido en el Centro de Procesamiento de Adelanto, en California. Según información divulgada por ICE, el hombre fue hallado inconsciente y sin respuesta el pasado 25 de marzo dentro de las instalaciones y posteriormente fue trasladado a un hospital, donde se confirmó su muerte.