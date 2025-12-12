Video | Así luce la gran estatua de 21 metros dedicada a Messi que el astro argentino inaugurará en India

El futbolista argentino Lionel Messi inaugurará a distancia una estatua de 21 metros de sí mismo en India en el lanzamiento de una gira de tres días que genera entusiasmo en el país del sur de Asia.

La escultura de hierro, en Calcuta, representa a Messi levantando la Copa del Mundo. Sin embargo, por motivos de seguridad, el astro de Argentina y del Inter Miami la inaugurará en remoto y no en persona este sábado.

El delantero de 38 años se embarca en una gira llamada GOAT (las siglas en inglés para referirse al mejor de la historia) que abarcará cuatro ciudades indias y una posible reunión con el primer ministro Narendra Modi.

En Calcuta, en el este de India, se ha instalado una zona para aficionados con una réplica a tamaño real de Messi sentado en un trono. El recinto también recrea la casa del astro en Miami, con maniquíes de sus familiares.

Poder ver a su ídolo será “un sueño hecho realidad”, afirma Samir Nandy. “Las leyendas no se forjan solo con éxitos. Es su resiliencia lo que me hizo creer en él”, explica este aficionado al fútbol de 64 años.