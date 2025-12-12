Dj, orquesta en vivo y animador de hora loca: así será “cierre de gestión” del Icfes

Justificado en la necesidad de desarrollar actividades de bienestar, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) celebró un contrato para el cierre de gestión y “transformación cultural” de 2025. La jornada se llevará a cabo este viernes 12 de diciembre e incluirá hasta presentador y animador, por lo que más parece una fiesta de fin de año. El valor de la contratación fue de $239.888.829.
Le puede interesar: CSU de la U. Nacional gambetea fallos de Consejo de Estado y nombra rector encargado.
La actividad estará destinada a 250 personas y se realizará en un lugar campestre o interior en Bogotá o en municipios aledaños, que tenga un espacio techado por si llueve y parqueadero para moto y carro.
El contrato también incluye refrigerio de la mañana, almuerzo con servicio a la mesa, opciones para dietas vegetarianas, estación de café y bebidas ilimitadas para los trabajadores del Icfes.