Peligro andante: agarraron a conductor con 60 kilos de pólvora en Bello

Ochenta kilos de pólvora fueron decomisados por las autoridades en Bello mediante la realización de dos operaciones de registro a personas en las vías públicas de ese municipio localizado en la parte norte del Valle de Aburrá.

Esta mercancía, aparentemente tenía como destino la comercialización en el mismo territorio bellanita.

Uno de los casos tuvo como escenario la vereda Tierradentro. Allí, la Policía requirió a una persona que se movilizaba en un vehículo y ante la actitud sospechosa del sujeto inpeccionaron el automotor, dentro del cual hallaron en la parte trasera mercancías de pirotecnia con un peso de 60 kilos. Entre los elementos había 276 cajas individuales de luces de bengalas, tres tortas pirotécnicas, cuatro bengalas, 68 voladores y siete tacos.

Su valor aproximado en el mercado, según informaron fuentes de la administración local, alcanzaría casi los cinco millones de pesos.

Es de anotar que en este municipio la Alcaldía ejecuta una estrategia de control y vigilancia dentro de la campaña “Bello enciende la alegría, sin pólvora” y precisamente en ese marco fue que se produjo la incautación.

En otra actividad de control, en el barrio Villas del Sol, al notar la presencia de los uniformados, un grupo de personas dejó abandonada una bolsa que contenía 218 voladores y 122 papeletas de pólvora, mercancía que fue avaluada en un millón de pesos.

“Invitamos a la ciudadanía a que siga denunciando el transporte, la comercialización y el uso de estos artefactos que ponen en riesgo la salud y vida de las personas”, declaró el secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, José Rolando Serrano.

Es importante precisar que la Ley 1801 de 2016 (Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana), en su artículo 30 trata sobre el uso de la pólvora y en su artículo 30 sanciona con multas (Tipo 4, 32 salarios mínimos diarios vigentes) a quienes fabriquen, porten, almacenen, transporten, comercialicen o usen artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas sin el cumplimiento de los requisitos legales. Esta norma también les da facultades a los alcaldes y gobernadores para restringir temporalmente estas actividades.