¿Guiño de Uribe? Respalda propuesta de Fajardo de definir candidato por encuestas; derecha evalúa viabilidad

Cada vez se decantan más las decisiones que buscan tomar los precandidatos en miras a las elecciones presidenciales de 2026. Fajardo ya ha dicho que es el único que le “puede ganar” a Iván Cepeda en segunda vuelta, pero no descarta una “alternativa” de mayor consenso para no irse a una consulta, pero sí hacer encuestas, pareciera tener cierto respaldo por parte de la derecha.

Esta iniciativa se da tras el panorama tan diverso que tiene la oposición en miras a las elecciones presidenciales. La idea es comenzar a depurar la listas de candidatos e iniciar a puntearle de tú a tú al petrismo en las encuestas.

Justamente, la propuesta de reemplazar una consulta por un sistema de encuestas o una “alternativa” para ir decantando las opciones y unificar fuerzas, la planteó Sergio Fajardo. Esto recibió cierto respaldo del expresidente Álvaro Uribe, lo que muestra la fragmentación de la derecha y de la centroderecha para elegir candidato y hacerle contrapeso a Iván Cepeda, que hasta el momento es el que puntea.

Además, luego de que Fajardo y De la Espriella, anunciaran que no van a participar en ninguna consulta interpartidista en marzo del próximo año, las críticas no tardaron en llegar. El expresidente Álvaro Uribe, ya había planteado la idea de realizar una “megaconsulta” que integrara desde De la Espriella hasta Fajardo, con el objetivo de unificar las aspiraciones de sectores de extrema derecha y centroderecha.